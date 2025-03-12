Video Yaşam Verdiği onay kodu dünyasını başına yıktı! 242 bin TL hesabından çekildi | Video
Verdiği onay kodu dünyasını başına yıktı! 242 bin TL hesabından çekildi | Video

Verdiği onay kodu dünyasını başına yıktı! 242 bin TL hesabından çekildi | Video

12.03.2025 | 14:41

Antalya'da telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiyle gelen onay kodunu paylaştıktan sonra hesabından kredi ile avans hesap limiti yükseltilip toplam 242 bin TL çekildiğini belirten kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Antalya'da yaşayan Şükran Eraslan, kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan ve hesabına kart promosyon aidatı ödemesi yapılacağını söyleyen dolandırıcıların hedefi oldu. 6 Şubat günü saat 16.30 sıralarında aranan Eraslan'a telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, birikmiş kart ve promosyon aidatı olduğunu, bunun ödemesinin hesabına yapılacağını ancak tuşlama hatası nedeniyle paranın oğluna ait banka hesabına 86 bin TL olarak gönderildiğini söyledi. O sırada evde olan oğlunu kaldıran Eraslan ve oğlu, banka hesabını kontrol ettiklerinde hesapta yüklü miktarda para bulunduğunu gördü. Telefonla görüştükleri kişi, hatanın düzeltilmesi ve parayı banka havuzuna göndermeleri gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan Eraslan, şahsın yönlendirmesi ile verilen IBAN numarasına para gönderme işlemini üç kez art arda gerçekleştirdi. Telefonun kapanmasının ardından farklı bir numaradan aranan ve banka hesaplarından kredi çekildiğini, ek hesabının yükseltildiğini öğrenen Eraslan hayatının şokunu yaşadı.

HESABINDAN 242 BİN TL ÇEKİLMİŞ
Hesabından toplam 242 bin TL çekilen ve ne yapacağını şaşıran Eraslan, karakol ile savcılığa giderek şikayette bulundu. Şükran Eraslan, "Telefonla beni arayan kişi kart ve promosyon aidatı ödemesi yapılacağı ama tuşlama sonucu bir yanlışlık olduğunu söyledi. Benim hesabıma yatırılacak olan 8 bin 600 TL kart ve promosyon aidatının yanlışlıkla oğlumun hesabına 86 bin TL olarak gönderildiğini ve bunun kendi hataları olduğunu, mesai saatinin bitimine yakın olduğu için bunu düzeltmeleri gerektiğini söyledi. Oğlumu kaldırıp hesabını kontrol ettiğimizde gerçekten hesabında 86 bin TL olduğunu gördük" dedi.

"AYNI İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLATTI"
Hesapta gördükleri yüklü miktardaki para karşısında korktuklarını belirten Eraslan, "13 bin 600 TL ölüm aylığı aldığımı, ömrümde bu kadar parayı görmediğimi söyledim. Bu parayı banka havuzuna göndermemiz gerektiğini söyledi. Oğlum parayı gönderdi, paranın düşmediğini söyledi. Aynı işlemi tekrarlattı bize, sonra bir daha tekrarlattı. Havuza düşmedi dediği için üç sefer tekrarladık biz bu işlemi. Hesapların güncellenmesi için bir kod geleceğini söyledi. O arada bankamın ne mobiline ulaşabildim ne de şubemden arandım" ifadelerini kullandı.

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"
Telefondaki kişiyle konuşurken oğlunun bankasından arandığını söyleyen Eraslan, "Oğlumun bankasının müşteri hizmetleri arayarak hesaba şüpheli para giriş çıkışı olduğunu söyledi. O arada benim görüştüğüm telefon kapandı. 10 dakika sonra benim şubem aradı. Hesabınızdan şu kadar kredi çekildi, ek hesabınız yükseltildi, para çekildi diye. Dünyam başıma yıkıldı. İşlemi benim yapmadığımı, benim çekmediğimi söylediğim halde. Hemen karakola gitmemizi söylediler. Hemen karakola gittik. Karakol bizi Siber Suçlara yönlendirdi. O günden bu yana oğlumun da benim de dünyamız başımıza yıkıldı" şeklinde konuştu.

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