Video Yaşam Yağmur duasında yağan yağmur sele sebep oldu | Video
Yağmur duasında yağan yağmur sele sebep oldu | Video

Yağmur duasında yağan yağmur sele sebep oldu | Video

28.04.2025 | 09:03

Konya'nın Ilgın ilçesinde yağmur duası sırasında yağış başlarken, Kulu ilçesinde etkili olan yağışlar sele sebep oldu.

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Konya'nın Beyşehir, Ilgın ve bazı ilçelerinde yağmur ve şükür duası programları yapıldı. Ilgın'da dua yapılırken yağmur başlarken, Kulu ilçesinde yağış sele sebep oldu. Ilgın'ın Aşağıçiğil Mahallesi'nde yağmur duası programında vatandaşlar sağanağa yakalandı. Mahalle sakinleri, dua okuyup namaz kıldıkları sırada sağanak bastırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bazı vatandaşlar dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak amacıyla yakındaki kapalı alanlara sığındı. Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaşı ve Eylikler Mahallesinde yağmur ve şükür duasında bir araya gelen çiftçiler ve mahalle sakinleri ellerini semaya açıp hep birlikte dua ederken yağmurların devamını diledi. Derbent ilçesine bağlı Saraypınar mahallesinde ise rahmet ve şükür duası programında vatandaşlar bir araya geldi.

KULU'DA SEL MEYDANA GELDİ
Öte yandan, Kulu ilçesinin başı mahallerinde etkili olan yağış sele sebep oldu. Tuzyaka Mahallesi ve mahalleye bağlı Kışla Yaylasına dolu ve sağanak etkili olurken, bazı evleri ve ekili alanları sel bastı.

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