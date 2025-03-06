Video Yaşam Yalova'da dilencinin üzerinden 164 bin lira çıktı | Video
Yalova'da dilencinin üzerinden 164 bin lira çıktı | Video

Yalova'da dilencinin üzerinden 164 bin lira çıktı | Video

06.03.2025 | 13:50

Yalova'da zabıta tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda bir dilencinin üzerinden 164 bin TL çıktı. Dilencinin paralarını 6 zabıta personeli ancak sayabildi.

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Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M. P. isimli şahsa yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, dilenciyi yakalayarak Zabıta Karakolu'na götürdü. Burada yapılan üst aramasında, dilencinin üzerinden tam 164 bin 125 TL, döviz olarak da 10 Euro ve 5 dolar çıktı. Paraların sayılmasında 6 zabıta personeli görev aldı. M.P.'nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili olarak yasal işlem başlatıldı ve paralar tutanakla zabıta tarafından el konuldu.
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