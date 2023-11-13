Video Yaşam Yanmış ceset olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Yanmış ceset olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Yanmış ceset olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

13.11.2023 | 13:42

Zonguldak'ta 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış halde cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan 6 şüpheli bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış haldeki cesedi 10 Kasım günü Rat Mahallesi Kırat mevkisindeki ormanlık alanda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler olay yeri incelemesinin ardından Nourtani'nin cesedini otopsi için morga kaldırdı. Bir görgü tanığının iddiasına göre Nourtani'nin daha önce kaçak olarak işletilen bir maden ocağında fenalaştığının öne sürülmesi üzerine jandarma ekipleri kaçak ocağının sahibi ve çalışanlarının ifadelerine başvurdu. Nourtani'nin kaçak ocakta çalıştığı ve burada fenalaşarak bilincini kaybettiği, ancak hastaneye götürülmedi iddialarının derinleştirilmesi üzerine aralarında ocak sahibinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak Nourtani'nin yakılarak cesedinin yok edilmek istendiği iddiaları üzerine ocak sahipleri olduğu iddia edilen H.K., E.G. ile diğer 4 şüphelinin jandarmadaki sorguları tamamlandı. Şüphelilerin daha önce başka bir suçtan infazı bulunduğu, Nourtani'nin kaçak ocakta fenalaşması üzerine "infazımız yanar" düşüncesiyle hastaneye götürmek istemediği iddia edildi.

Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüphelinin sorguları sürüyor. Şüphelilerden birinin yakınının adliyeye sevk sırasında "Korkma rahat ol" dediği görüldü. Daha önce 6 Kasım günü kaçak olarak işletildiği tespit edilip göçertilen ocağın yeniden başka bir bölümünden açılarak üretime başlandığı Vezir Mohammad Nourtani'nin burada çalışırken fenalaştığı da iddialar arasında yer aldı. Yanmış cesedin ardından yeniden üretime açıldığı tespit edilen ocak tamamen kullanıma kapatıldı. Vezir Mohammad Nourtani ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Öte yandan Vezir Mohamamd Nourtani'nin sağ iken mi yoksa hayatını kaybettikten sonra mı yakıldığı Adli Tıptan gelecek raporla belli olacak.
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