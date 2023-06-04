Video Yaşam Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un köyünde gurur ve sevinç bir arada yaşanıyor | Video
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un köyünde gurur ve sevinç bir arada yaşanıyor | Video

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un köyünde gurur ve sevinç bir arada yaşanıyor | Video

04.06.2023 | 13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atanan Yılmaz Tunç'un doğup büyüdüğü köyde gurur ve sevinç bir arada yaşanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Adalet Bakanı olarak görev aldı.
23., 24., 25., 26. ve 27. Dönemlerde AK Parti Bartın Milletvekili olarak TBMM'de görev alan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunan ve son dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olarak atanması köyünde gurur ve sevinçle karşılandı.
Bakan Tunç'un doğduğu ve büyüdüğü Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki hemşehrileri haberi almalarının ardından sevinçten uyku uyuyamadıklarını ifade ettiler.

Köy sakinleri hemşehrileri Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması sonrası yaşadıkları mutluluk ve duyguyu, "Muhakkak gururumuz oldu. Ulukayalı olup da Bakanımız olması daha iyi oldu. Zaten beklentimiz vardı. Hükümetin böyle kurulması memnun etti. Birde Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olmasından çok gururlandık bu memleketin çocuğu olarak. Her ne kadar milletvekili seçilmesi de Adalet Bakanı olma görevini biz zaten tahmin ediyorduk. Dört gözle bu haberi bekliyorduk. Bizim için Ulukaya halkı olarak gurur verici. Onun orada olması, AK Parti'nin de kazanması hem Türkiye için gurur oldu hem bizim içinde kazanım oldu. Yılmaz beyin orada olması her zaman aklımızdan geçen, içimizde bir beklentiydi. Dileğimizde kabul oldu yani. Bizi uyku tutmadı sevincimizden. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görev verilmesi bizim için gurur verici oldu. Uyku uyuyamadık." şeklinde ifade ettiler.

Köy sakinlerinden Halil Güneri ise Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Yılmaz Tunç'un doğup büyüdüğü köy evini basın mensuplarına göstererek, "Yılmaz Tunç dede yadigarı bu evde büyüdü. İlk okulu bu evde Ulukaya'da bitirdi. Ulukayalı olarak onunda Adalet Bakanı olması biz köylüleri için çok gurur verici. Ayrıca köylümüzde çok sevinç içinde. Kendisi bu evde doğdu bu evde büyüdü." dedi.

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