Video Yaşam Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video
Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video

Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video

15.03.2024 | 12:16

Bursa’da Uludağ'da yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayı, sarı alandaki Macera Park tesislerindeki güvenlik kulübesinin camlarını bir bir yere indirdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Uludağ'ın ormanlarında yiyecek bulamayan ayılar, insanların yaşadığı ortamlara inerek yiyecek aramaya devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüler, Sarıalan Bölgesinde kayda alındı. 2 yavrusu ile birlikte yiyecek arayan ayı, önüne gelen ne varsa yıktı geçti. Yavrularını doyurmak için yiyecek bulmak zorunda olan yetişkin ayı, çöp konteynerlerinde bir şey bulamayınca, Macera Park'ın güvenlik kulübesine girmeye çalıştı. Gişenin camını zorlayarak indiren ayı, içeri giremeyince diğer camı da zorlayarak kırdı. İçeri girmeye başaran ayı, yavruları ve kendi için bir şey bulamadan çıktığı yerden indi. Boyları yetmeyen 2 yavru ayı da içeri bakmayı ihmal etmedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maslak’ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın | Video 01:57
Maslak’ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın | Video 15.03.2024 | 13:04
Küçükçekmece’deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:06
Küçükçekmece’deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.03.2024 | 12:12
Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video 01:49
Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video 15.03.2024 | 12:16
Mide bulandıran olay, tam 700 kilogram yakalanmıştı: İfadesinde itiraf etti | Video 00:33
Mide bulandıran olay, tam 700 kilogram yakalanmıştı: İfadesinde itiraf etti | Video 15.03.2024 | 12:16
Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video 01:07
Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video 15.03.2024 | 12:30
İzmir’de lojistik firmasında korkutan yangın | Video 02:45
İzmir'de lojistik firmasında korkutan yangın | Video 15.03.2024 | 12:16
Manavgat’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 01:04
Manavgat’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 15.03.2024 | 11:53
Çanakkale açıklarında mülteci taşıyan lastik bot battı | Video 00:38
Çanakkale açıklarında mülteci taşıyan lastik bot battı | Video 15.03.2024 | 11:45
İstanbul’da tapu dolandırıcıları Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü böyle yakalandı: 3 gözaltı | Video 02:25
İstanbul’da tapu dolandırıcıları Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü böyle yakalandı: 3 gözaltı | Video 15.03.2024 | 11:28
100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gardırobun üzerinde böyle yakalandı | Video 00:10
100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gardırobun üzerinde böyle yakalandı | Video 15.03.2024 | 11:23
Hülya hemşireyi 11 bıçak darbesiyle öldürülen kocasına ağırlaştırılmış müebbet | Video 02:03
Hülya hemşireyi 11 bıçak darbesiyle öldürülen kocasına ağırlaştırılmış müebbet | Video 15.03.2024 | 10:42
Zorbaları yakalayıp rehineyi kurtardılar | Video 00:20
Zorbaları yakalayıp rehineyi kurtardılar | Video 15.03.2024 | 10:49
Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:38
Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video 15.03.2024 | 11:04
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL’ye patladı | Video 06:16
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı | Video 15.03.2024 | 10:42
Bağcılar’da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı kaçırılan adamı kurtardı | Video 00:15
Bağcılar'da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı kaçırılan adamı kurtardı | Video 15.03.2024 | 11:06
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı | Video 00:27
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı | Video 15.03.2024 | 10:53
Atatürk’ün gezi teknesi, ’M/G Acar’ Çanakkale Deniz Müzesinde sergileniyor | Video 02:27
Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' Çanakkale Deniz Müzesinde sergileniyor | Video 15.03.2024 | 10:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 05:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 15.03.2024 | 10:33
Eskişehir’de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı | Video 00:20
Eskişehir'de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı | Video 15.03.2024 | 10:31
Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı | Video 00:38
Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı | Video 15.03.2024 | 10:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA