Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladığını bildirdi. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.
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