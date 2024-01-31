Video Yaşam Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı | Video
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı | Video

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı | Video

31.01.2024 | 14:53

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladığını bildirdi. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin hudutlarda da devam ettiği vurgulanarak, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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