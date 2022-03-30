Zeytinburnu’nda korkutan yangın! Çığlık çığlığa kurtarılmayı beklediler | Video

İstanbul Zeytinburnu’nda elektrik panosu alev alan apartman sakinleri oluşan duman nedeniyle binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, annesinin evde bıraktığı bir kız çocuğu ile bir kadın merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangın nedeniyle paniğe kapılan vatandaşların, alevlerin kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı.

Yangın Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/6 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. 6 katlı bir apartmanın elektrik panosundan saçılan kıvılcımların etrafa saçılmasıyla alevler bir anda yükselmeye başladı.

Apartman sakinleri alevlerden yükselen dumanların bina içine dolmasıyla evlerinde mahsur kaldı, pencerelere çıkıp yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencerelerinde yardım çığlığı atanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Annesinin evde bıraktığı bir kız çocuğu ve bir kadın merdiven aracıyla kurtarıldı.

Panik anları kameralara yansırken, evlerinden kurtarılan biri çocuk 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.