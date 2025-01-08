Trabzon'da ortalık karıştı! Maçın bitiş düdüğüyle birlikte...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer maçı 3-0 kazandı. Öte yandan mücadelenin bitiş düdüğü sonrası iki takım oyuncuları ve teknik heyetinden bazı isimler arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş olaylara hemen müdahale ederken, olaylar büyümeden sona erdi. İşte o anlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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01:18
Trabzon'da ortalık karıştı! Maçın bitiş düdüğüyle birlikte... 08.01.2025 | 21:41
01:06
GOL | Sivasspor 0-1 Beşiktaş 07.01.2025 | 21:11
03:26
İskenderunspor 1-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ ÖZETİ) 19.12.2024 | 16:12
08:09
Ankara Keçiörengücü 1-4 Sivasspor (MAÇ ÖZETİ) 18.12.2024 | 15:52
02:11
GOL | Eyüpspor 4-1 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:51
01:39
GOL | Eyüpspor 3-1 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:51
00:44
GOL | Eyüpspor 2-1 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:50
00:17
GOL | Eyüpspor 2-0 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:50
00:52
GOL | Eyüpspor 1-0 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:50
03:19
GOL | Gaziantepspor 1-0 Batman Petrolspor 05.12.2024 | 22:59
00:45
GOL | Çaykur Rizespor 3-2 Silivrispor 05.12.2024 | 20:29
00:45
GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Silivrispor 05.12.2024 | 20:29
00:50
GOL | Çaykur Rizespor 2-1 Silivrispor 05.12.2024 | 20:29
00:52
GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Silivrispor 05.12.2024 | 20:29
00:51
GOL | Çaykur Rizespor 0-1 Silivrispor 05.12.2024 | 20:28
03:11
GOL | Bursaspor 2-2 Vanspor 04.12.2024 | 23:51
00:52
GOL | Bursaspor 1-2 Vanspor 04.12.2024 | 23:51
01:04
GOL | Bursaspor 1-1 Vanspor 04.12.2024 | 23:50
01:19
GOL | Bursaspor 1-0 Vanspor 04.12.2024 | 23:50
08:19
Konyaspor 9-0 Kepezspor (MAÇ ÖZETİ) 04.12.2024 | 21:40