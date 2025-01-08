Video Türkiye Kupası Trabzon'da ortalık karıştı! Maçın bitiş düdüğüyle birlikte...
Trabzon'da ortalık karıştı! Maçın bitiş düdüğüyle birlikte...

Trabzon'da ortalık karıştı! Maçın bitiş düdüğüyle birlikte...

08.01.2025 | 21:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer maçı 3-0 kazandı. Öte yandan mücadelenin bitiş düdüğü sonrası iki takım oyuncuları ve teknik heyetinden bazı isimler arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş olaylara hemen müdahale ederken, olaylar büyümeden sona erdi. İşte o anlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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Trabzon’da ortalık karıştı! Maçın bitiş düdüğüyle birlikte... 01:18
Trabzon'da ortalık karıştı! Maçın bitiş düdüğüyle birlikte... 08.01.2025 | 21:41
GOL | Sivasspor 0-1 Beşiktaş 01:06
GOL | Sivasspor 0-1 Beşiktaş 07.01.2025 | 21:11
İskenderunspor 1-0 Atakaş Hatayspor MAÇ ÖZETİ 03:26
İskenderunspor 1-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ ÖZETİ) 19.12.2024 | 16:12
Ankara Keçiörengücü 1-4 Sivasspor MAÇ ÖZETİ 08:09
Ankara Keçiörengücü 1-4 Sivasspor (MAÇ ÖZETİ) 18.12.2024 | 15:52
GOL | Eyüpspor 4-1 Etimesgut Belediyespor 02:11
GOL | Eyüpspor 4-1 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:51
GOL | Eyüpspor 3-1 Etimesgut Belediyespor 01:39
GOL | Eyüpspor 3-1 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:51
GOL | Eyüpspor 2-1 Etimesgut Belediyespor 00:44
GOL | Eyüpspor 2-1 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:50
GOL | Eyüpspor 2-0 Etimesgut Belediyespor 00:17
GOL | Eyüpspor 2-0 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:50
GOL | Eyüpspor 1-0 Etimesgut Belediyespor 00:52
GOL | Eyüpspor 1-0 Etimesgut Belediyespor 17.12.2024 | 15:50
GOL | Gaziantepspor 1-0 Batman Petrolspor 03:19
GOL | Gaziantepspor 1-0 Batman Petrolspor 05.12.2024 | 22:59
GOL | Çaykur Rizespor 3-2 Silivrispor 00:45
GOL | Çaykur Rizespor 3-2 Silivrispor 05.12.2024 | 20:29
GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Silivrispor 00:45
GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Silivrispor 05.12.2024 | 20:29
GOL | Çaykur Rizespor 2-1 Silivrispor 00:50
GOL | Çaykur Rizespor 2-1 Silivrispor 05.12.2024 | 20:29
GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Silivrispor 00:52
GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Silivrispor 05.12.2024 | 20:29
GOL | Çaykur Rizespor 0-1 Silivrispor 00:51
GOL | Çaykur Rizespor 0-1 Silivrispor 05.12.2024 | 20:28
GOL | Bursaspor 2-2 Vanspor 03:11
GOL | Bursaspor 2-2 Vanspor 04.12.2024 | 23:51
GOL | Bursaspor 1-2 Vanspor 00:52
GOL | Bursaspor 1-2 Vanspor 04.12.2024 | 23:51
GOL | Bursaspor 1-1 Vanspor 01:04
GOL | Bursaspor 1-1 Vanspor 04.12.2024 | 23:50
GOL | Bursaspor 1-0 Vanspor 01:19
GOL | Bursaspor 1-0 Vanspor 04.12.2024 | 23:50
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