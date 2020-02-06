Karabasan filminin fragmanı | Video

Haftanın yabancı korku filmi "Karabasan"nın yönetmen koltuğunda Joe W. Nowland oturuyor. Tüm ailesini öldüren genç bir kadının neden bu cinayetleri işlediğine dair bir araştırmaya koyulan psikiyatri doktoru Phillip'in hikayesine odaklanan filmde, Kelly Frances Fischer, Scott Broughton, Traci L. Newman ile Tatiana Warden rol alıyor.