Şahane Hayaller filminin fragmanı | Video

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Şahane Hayaller", şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediniyor. Komedi türündeki filmin başrolünde Ömer Başdoğan yer alıyor.