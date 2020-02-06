Yırtıcı Kuşlar filminin fragmanı | Video
Ewan McGregor, Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead ve Rosie Perez'in rol aldığı aksiyon türündeki yapım, "Harley Quinn" karakterinin Joker'den ayrılmasından sonra Black Canary, Huntress ve Dedektif Renee Montoya'ya katılarak Cassandra Cain'i suç lordu Black Mask'ten kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor.
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