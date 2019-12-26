2020 yılı net asgari ücret zammı açıklandı! 2020 yılı net asgari ücret 2 Bin 324 TL oldu! İşte AGİ dahil asgari ücret...
Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret zammı belli oldu! İşte 2020 yılı net asgari ücret 2 Bin 324 TL oldu! 202 yılı AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşletmelere 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını da açıkladı. İşte 2020 yılı asgari ücret zammı ve AGİ dahil asgari ücret zammının tüm detayları...
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