"CHP çöp, çamur, çukurdur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart seçimleri için belirlediği seçim manifestosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'nin belediyecilik anlayışına değinerek "Belediyecilikteki tecrübemizi sürekli zenginleştirerek, geliştirerek milletimizin hizmetine sunduk. 94 mahalli seçimlerinde bu ülkenin CHP'den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek yola çıktık. Çünkü CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Öyle devraldık İstanbul'u ve onlardan tamamen arındırdık. Ve 2004'te yerel kalkınma başlıyor sloganını kullandık ve o günden bu güne başkanlarımızın önüne çok büyük hedefler koyduk" dedi.