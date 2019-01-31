Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"CHP çöp, çamur, çukurdur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart seçimleri için belirlediği seçim manifestosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'nin belediyecilik anlayışına değinerek "Belediyecilikteki tecrübemizi sürekli zenginleştirerek, geliştirerek milletimizin hizmetine sunduk. 94 mahalli seçimlerinde bu ülkenin CHP'den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek yola çıktık. Çünkü CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Öyle devraldık İstanbul'u ve onlardan tamamen arındırdık. Ve 2004'te yerel kalkınma başlıyor sloganını kullandık ve o günden bu güne başkanlarımızın önüne çok büyük hedefler koyduk" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
"CHP çöp, çamur, çukurdur"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN