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Diyarbakır Lice'de “Kıran-11 Narko-Terör” operasyonu başlatıldı

21.12.2019 | 10:04

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca “Kıran-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu” başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bahse konu operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 260 personel 80 operasyonel tim görev almakta.
Ayrıca, 2019 yılında yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar maddesi ve (40 milyon) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "KIRAN" operasyonlarının, halkın desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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