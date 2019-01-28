HDP'nin CHP-İyi Parti ittifakı açıklandı!

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde de HDP ile kirli işbirliğine devam ediyor. Kandil'in partisi HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday çıkarmayarak CHP ve İyi Parti'yi destekleyecek. "Batı'da İyi Parti ve CHP adaylarına destek vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve MHP kazanmasın." diyen firari HDP'li Hatip Dicle'nin sözleri ve HDP'li Ayhan Bilgen'in CHP'li adayların HDP teşkilatlarından icazet istediğini açıklaması kirli ittifakı kanıtlıyor. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini itiraf etmişti. FETÖ'nün yayın organı Ahval'e konuşan firari HDP'li Hatip Dicle, "Batı'da İyi Parti ve CHP adaylarına destek "vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve MHP kazanmasın." diyerek kirli ittifakı gözler önüne serdi. HDP'li Ayhan Bilgen de CHP'li adayların HDP teşkilatlarından icazet istediğini açıklamıştı.