Koronavirüs biyolojik savaş mı? Corona virüs nasıl ortaya çıktı, neden durdurulamıyor? | Video
Atv'de yayınlanan Nihan Günay'ın sunduğu Kahvaltı Haberleri programına konuk olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Küçükusta, koronavirüs nasıl yayılıyor, virüsten hangi maskelerle korunabiliriz, hangi önlemlerin alınması gerekiyor, koronavirüs nasıl ortaya çıktı, neden durdurulamıyor? gibi soruları Kahvaltı Haberleri programında cevapladı. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta koronavirüs ile ilgili "Bir biyolojik savaş olabilir" ifadelerini kullandı.
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