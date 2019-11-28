MİT, düzenlediği operasyonla PKK'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirdi
Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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