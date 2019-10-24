Web TV Türkiye YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı! Suriye Milli Ordusu karargahına bombalı araçla saldırı düzenlendi

YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı! Suriye Milli Ordusu karargahına bombalı araçla saldırı düzenlendi

24.10.2019 | 12:42

Barış Planı Harekatı ile terör örgütü PKK'dan temizlenen Rakka'ya bağlı Tel Abyad kasabasında sabah saatlerinde bombalı eylem gerçekleştirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:18
YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı! Suriye Milli Ordusu karargahına bombalı araçla saldırı düzenlendi 24.10.2019 | 12:42
07:28
Yeni vergi düzenlemesi 24.10.2019 | 12:42
07:08
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan yeni vergi düzenlemesi açıklaması 24.10.2019 | 12:22
01:48
CHP ve FOX'tan harekata saygısızlık! 24.10.2019 | 12:18
01:01
FETÖ'cü üst düzeyin kızı yakalandı 24.10.2019 | 10:55
01:57
CHP'li Ertürk terör örgütü PYD'ye sahip çıktı! 24.10.2019 | 10:11
01:35
Park olan yeşil alan ihaleyle satılacaktı 24.10.2019 | 10:03
01:14
Van'da toprağa gömülü 13 kilo TNT patlayıcı bulundu 24.10.2019 | 09:51
01:13
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama: Türkiye 33'üncü sıraya geldi! 24.10.2019 | 09:23
00:20
Mehmet Metiner, CHP'li Erdal Aksünger'i böyle susturdu 24.10.2019 | 00:36
00:30
FETÖ'cü hain Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler 24.10.2019 | 00:28
00:42
Fatih Portakal YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı 24.10.2019 | 00:04
00:45
CHP’li Erdal Aksünger'den canlı yayında skandal PYD ifadesi 23.10.2019 | 23:35
03:32
Bakan Akar'dan F-35 açıklaması 23.10.2019 | 19:35
07:37
Rasulayn'ın göbeğine Türk Bayrağı asıldı 23.10.2019 | 18:12
13:42
"Etki ajanları" neden harekete geçti? 23.10.2019 | 18:15
02:27
Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’ 23.10.2019 | 18:58
00:44
Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ 23.10.2019 | 18:34
00:54
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti 23.10.2019 | 18:17
00:19
2 bin 300 vatandaştan gönüllü askerlik başvurusu! 23.10.2019 | 17:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN