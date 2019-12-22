Web TV Yaşam Asansör boşluğuna düşen kişi öldü

Asansör boşluğuna düşen kişi öldü

22.12.2019 | 10:58

Malatya'da, iş merkezinin 5'inci katından inmek için asansörü kullanmak isteyen Abdullah Bulut (56), kabin gelmeden açılan kapıdan adımını atınca boşluğa düşerek yaşamını yitirdi.

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