Bir ayda yaşadıkları 3 ev, köy odası yandı, şimdi elbiseleri kendi kendine alev alıyor
Afyonkarahisar'da Gümüştaş ailesinin son bir ayda oturduğu 3 ev, köy odası ve samanlık peş peşe çıkan yangınlarda yandı. Belediyenin tahsis ettiği ve yanında yangın muslukları yerleştirdiği konteyner evde kalan aile fertlerinin de şimdi giysileri kendi kendine alev alıyor. Yangın tüpleriyle nöbet tutarak uyuyan aile çare ararken, ailenin gelini Medine Gümüştaş'ın (30) üzerindeki giysiler ise gazeteciler çekim yaptığı sırada alev aldı.
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