İstanbul Beşiktaş'ta Dorock XL isimli eğlence mekanının çalışanlarını döven patron kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta daha önce de kadın şiddet ve müşterilere dayak atılması ile gündeme gelen Dorock XL isimli içkili eğlence yerinde patronun kadın çalışana ayağa kalkmadı diye saldırması ve dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Görüntülerde kısa boylu ve kilolu bir şahısın mekanın güvenliğini sağlayan kendisinden cüsseli çalışanlarını da sıra dayağından geçirdiği görülüyor. Daha önce aynı mekanda kadın müşterileri döven Dorock XL isimli içkili eğlence mekanın güvenlik görevlileri kadın müşteriler şiddet uyguladıkları için gündem olmuşlardı.