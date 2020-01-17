Müge Anlı canlı yayınında çete lideri böyle yakalandı! 600 Kadınla evlilik vurgunu...

Müge Anlı programından son dakika haberi herkesi şoke etti. Atv ekranlarında yayınlanmakta olan programın canlı yayınında evlenme vaadiyle kandırıldıklarını iddia eden 12 vatandaş Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Olay sadece bu kadar kişiyle kalmayıp ülkenin birçok yerinden vatandaş canlı yayına bağlanarak sahte gelinlerin kendilerini dolandırdıklarını ifade etmişti. Var olduğu iddia edilen çete ile ilgili olarak çalışmalar başlattığını bildirdi. Suç duyurusunda bulunan evlilik mağduru vatandaşlar benzer yöntemlerle kandırılarak ciddi miktarlarda paralarını kaptırmışlardı. 16 Ocak bugün Müge Anlı canlı yayın programında Türk erkeklerini dolandırdığı iddia edilen çete lideri stüdyodaydı. İşte programdan gelen son dakika haberi ve konu ile ilgili tüm detaylar…