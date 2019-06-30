Evde kolay aşure nasıl yapılır? Ev yapımı aşure tarifi

Geleneksel bir tatlı olan aşure lezzetli bir o kadar da besleyici bir tatlı türüdür. Peki, hiç evde aşure yapmayı denediniz mi? Bu leziz tatlıyı siz de evinizde yapmak istiyorsanız, aşağıdaki kolay aşure tarifi tam size göre! 2-3 saat içerisinde yemeye hazı olacak bir aşure yapmak için aşağıdaki malzemeleri kullanarak pişirme adımlarını izlemeniz yeterli! İşte leziz ve oldukça besleyici bir ev yapımı aşure tarifi!

Öncelikle aşurenizi hazırlayabilmek için bazı temel malzemelere ihtiyacınız var.

Bu malzemeleri şu şekilde listeleyebiliriz:

• ½ kg buğday

• 1 su bardağı nohut

• 100 gr kayısı

• 50 gr kuş üzümü

• 100 gr çekirdeksiz kuru üzüm

• 1 kg toz şeker

• 1 su bardağı kuru fasulye

• 1 çay bardağı pirinç

Ev yapımı aşurenizi pişirmeye başlamadan küçük bir tavsiye! İçindeki tüm yiyeceklerle 7-8 saat önce buğdayı büyükçe bir tencereye doldurup yarım karış üzerine gelecek şekilde su koyarak 1 taşımlık kaynatınız.

Nohut ve kuru fasulyeyi birlikte yıkayarak bir tencereye alın ve buğdayı kaynattığınız bunları da kaynatın. Her iki tencere de kaynadıktan sonra altını kapatın ve 7-8 saat kadar bir süre ikisini de tencerede dinlendirin. Bu belirttiğimiz süre geçtikten sonra tencerelerin altını yakın, ocakta kısık ateşte ve sürekli karıştırarak pişirin. Bu pişirme işlemini buğdaylar iyice ezilip, nohut ve kuru fasulyeler de yumuşak kıvama gelene kadar sürdürün. Bu işlem yaklaşık 2,5 3 saate denk gelmektedir. Tenceredeki su azaldığı takdirde tencerenize aynı oranda kaynamış su ekleyin.

Buğday tenceresi taşabilir. Bu nedenle açık bırakmanız tavsiye edilir. Buğdayın pişmesine yakın tencereye daha önceden yıkadığınız pirinci ekleyin.

Buğdayı bir süre daha eklediğiniz pirinçlerle birlikte pişirin. Hepsi piştiğinde nohut ve kuru fasulyeleri buğday tenceresine ekleyin. 10-15 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Ardından malzemeler kısmında verdiğimiz çekirdeksiz üzümü, kuş üzümünü ve kayısıları tencereye koyun.

İstediğiniz kıvama geldiğinde ise aşureyi soğumaya alın. Aşure soğuduktan sonra kaselere paylaştırıp tarçın, ceviz, fındık, şam fıstığı ve nar ile süsleyin.