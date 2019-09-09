Aşure tarifi yapılışı! Aşure nasıl nasıl yapılır? En kolay tarifi ve adım adım anlatımı

Aşure nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Muharrem ayının 10. Gününde gerçekleşen Aşure günü bu yıl 9 Eylül tarihinde yani bugüne denk gelmesinin ardından evlerde tencereler ocağa konmaya başlandı bile. Aşurelerini hazırlayıp bir an önce komşularına dağıtmak isteyenler kolay aşure tarifini arıyor. Peki, aşure nasıl yapılır? İşte Lezzetli aşure tarifi ve malzemeleri…

AŞURE NASIL YAPILIR? HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?