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yapılışı! Aşure nasıl nasıl yapılır? En kolay tarifi ve adım adım anlatımı

sorusunun yanıtı bugün internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem İslam dini açısından hem de Türk kültürü için oldukça önem taşıyan Muharrem Ayı'nın 10. günü yani bugün insanların aşure yapıp komşularına dağıtmasıyla bilinir. Böylece bu mübarek günde insanların komşu ve arkadaşlık ilişkileri daha da güçlenir. Paylaşmanın ve dayanışmanın ifadesi olan günde insanlar en lezzetli aşure tarifini bulmaya çalışıyor. Peki, Aşure nasıl yapılır? En lezzetli, kolay , yapılışı ve malzemeleri haberimizde…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 14:09
Aşure tarifi yapılışı! Aşure nasıl nasıl yapılır? En kolay tarifi ve adım adım anlatımı

? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Muharrem ayının 10. Gününde gerçekleşen Aşure günü bu yıl 9 Eylül tarihinde yani bugüne denk gelmesinin ardından evlerde tencereler ocağa konmaya başlandı bile. Aşurelerini hazırlayıp bir an önce komşularına dağıtmak isteyenler kolay aşure tarifini arıyor. Peki, aşure nasıl yapılır? İşte Lezzetli ve malzemeleri…

AŞURE NASIL YAPILIR? HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

İnanca göre büyük tufan sonrası Hz. Nuh'un gemisi bugün yani Muharrem Ayı'nın onuncu günü karaya oturdu. Hz. Nuh ve yanındakiler gemide bulunan tahılları bir araya getirip kaynatarak aşure yapıp yediler. Bu olayı anmak ve evlere bereket gelmesi ümidiyle dualar eşliğinde aşure yapılır ve paylaşılır.

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Aşure tarifi yapılışı! Aşure nasıl nasıl yapılır? En kolay tarifi ve adım adım anlatımı
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