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? En lezzetli pratik burada!

son zamanlarda oldukça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Müslümanlar tarafından önemli olan Aşure günü, Muharrem ayının 10. Gününe denk gelir. Evlerinde bu tatlıyı yapan vatandaşlar komşularına dağıtır. Bu sayede hem insanlar arasındaki iletişim güçlenir hem de dayanışma sağlanmış olur. Bu lezzetli tatlıyı yapmak kolay gibi görünse de oldukça maharet isteyen bir iştir. Lezzetli ve kıvamında yapabilmenin ise püf noktaları vardır. Bunlardan en önemlisi malzemelerin iyi pişmesi ve şeker ayarıdır. Peki, ? En lezzetli aşure tarifi ve püf noktaları haberimizde!

Giriş Tarihi: 14.9.2019 12:52
Aşure nasıl yapılır? En lezzetli pratik aşure tarifi burada!

Aşure yapılışı zor bir tatlı olsa da Muharrem ayının özellikle 10. Gününe özel bir tatlı olarak bilinir. Aşure gününde insanlar birbirleriyle bu tatlıyı paylaşır ve bu durum aradaki iletişimi güçlendirir. Aynı zamanda bu tatlının içerisindeki baklagiller, kuruyemiş ve meyvelerle vitamin ve minarel içerir. Yani sadece dinsel açıdan değil sağlık açısından da önemli bir besin kaynağıdır. Tatlı yaparken şekeri fazla kaçırmak yerine meyvelerin şekerlerinden faydalanmak ise bu tatlının daha faydalı ve lezzetli olmasını sağlar. Peki, ? Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte tarifi…

AŞURE TARİFİ

Sizlere vereceğimiz bu tarifi dilerseniz içerisindeki malzemeleri damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tarifi görmek için diğer sayfaya geçiniz...

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Aşure nasıl yapılır? En lezzetli pratik aşure tarifi burada!
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