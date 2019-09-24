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Geleneksel : En lezzetli, pratik aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri!

Aşure yapılışı kolay görünen ancak oldukça emek isteyen bir tatlıdır. Muharrem ayı içerisinde olduğumuz şu zamanlarda Müslüman vatandaşlar bu tatlıyı yapar ve komşularına dağıtır. İnanışa göre bu şekilde evlere bereket gelir, insanlar arasındaki iletişim ve dayanışma artar. Her yıl muharrem ayı içerisinde yapılan bu tatlı lezzetiyle mest eder. Lezzetli aşure yapmanın ise püf noktaları bulunur. Örneğin tüm malzemelerin güzelce pişmesi ve aromalarının birbirine karışması oldukça önem taşır. Peki, aşure nasıl yapılır? İşte !

Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 10:03
Geleneksel aşure tarifi: En lezzetli, pratik aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri!

son zamanlarda sıkça araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar en lezzetli aşure tarifi araştırması yapıyor. Muharrem Ayı içerisinde olduğumuz bu zamanlarda Müslümanlar için önem taşıyan bu tatlı sadece dinsel açıdan değil sağlık açısından da önem taşıdığı uzmanlar tarafından doğrulandı. İçindeki bakliyat ve meyvelerin içindeki vitaminler havaların serinlediği bu dönemlerde bağışıklık sistemimiz için de önemli bir güç kaynağı. Peki, Aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi…

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure yapmak oldukça aşamalı bir iştir. Her bakliyat ve meyvenin güzelce pişmesi en dikkat edilmesi gereken püf noktadır. Haberimizin devamından En lezzetli geleneksel aşure tarifine ve püf noktalarına ulaşabilirsiniz…

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Geleneksel aşure tarifi: En lezzetli, pratik aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri!
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