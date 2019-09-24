Geleneksel aşure tarifi: En lezzetli, pratik aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri!

Aşure tarifi son zamanlarda sıkça araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar en lezzetli aşure tarifi araştırması yapıyor. Muharrem Ayı içerisinde olduğumuz bu zamanlarda Müslümanlar için önem taşıyan bu tatlı sadece dinsel açıdan değil sağlık açısından da önem taşıdığı uzmanlar tarafından doğrulandı. İçindeki bakliyat ve meyvelerin içindeki vitaminler havaların serinlediği bu dönemlerde bağışıklık sistemimiz için de önemli bir güç kaynağı. Peki, Aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi…

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure yapmak oldukça aşamalı bir iştir. Her bakliyat ve meyvenin güzelce pişmesi en dikkat edilmesi gereken püf noktadır. Haberimizin devamından En lezzetli geleneksel aşure tarifine ve püf noktalarına ulaşabilirsiniz…