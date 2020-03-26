Gelinim Mutfakta fırında makarna nasıl yapılır? Fırında makarna tarifi ve malzemeleri

Fırında makarna nasıl yapılır? Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta'da fırında makarna yemeği yapıldı. Gelinler en lezzetli yemeği yaparken kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Final bölümüne geçmeden önce ise yapılan başamel soslu fırın makarna tarifi ve malzemeleriyle merak edildi. Peki fırında makarna nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fırında makarna tarifi ve malzemeleri sizlerle…

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

Tencerenize suyu ekleyin ve kaynatın.

İçerisine, fırın makarnanızı bir tencere içerisinde yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.

Başka bir tencerede un ve tereyağını kavurun, yeterince kavrulan unun üzerine sütü ilave edin ve kıvamını bulana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Tuz, ak biber ve muskat ile tatlandırın.

Hafif akışkan bir kıvam alan beşamelinizi ocaktan alın ve içerisine rendelediğiniz kaşar peynirini ilave edip, peynir eriyene kadar karıştırın.

Daha önceden haşladığınız makarnanızı, bu peynirli beşamelin içerisine ilave edip iyice karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.

Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

FIRINDA MAKARNA MALZEMELERİ

1 Paket fırın makarna

Beşamel sos için;

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt

Yarım yemek kaşığı tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tereyağı (yoksa margarinde olabilir)