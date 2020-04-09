Eşsiz lezzetiyle tavuk suyu çorbası tarifi ve adımlarıyla yapılışı: Şehriyeli ve terbiyeli tavuk suyu çorbası nasıl yapılır?

Tavuk suyu çorbası birçok yemeğin yanına yakışan, lezzetli ve birçok günlük besin ihtiyacı açısından zengin bir yemektir. Bu sebeple de her gün birçok insan, tavuk suyu çorbası tarifi ve gerekli maddeler ile ilgili araştırma yapmaktadır. Ancak karmaşık görünmeyen, kolay bir tarif bulmak göz korkutucu olabilir. Merak etmeyin! Sabah.com.tr olarak en lezzetli ve en pratik tavuk suyu çorbası tarifini sizin için hazırladık. İşte, lezzetli ve besleyici tavuk suyu çorbası yapılışı.

TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 tane tavuk göğsü

1 tane tavuk budu

6 su bardağı su

1 tane kuru soğan (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım limon

Tavuk suyu çorbası tercihe göre sadece tavuk göğsü veya sadece tavuğun but kısmıyla da yapılabilir.

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TAVUK SUYU ÇORBASININ YAPILIŞI

Öncelikle soğanı bol su ile acılığının gitmesini sağlayınız. Daha sonra soğanı çok küçük olmayacak şekilde parçalara bölerek tencereye koyunuz. İyice yıkanmış tavuk göğsü ve tavuk budunu da tencereye ekleyiniz.

Tercihinize göre dilerseniz tavukları da birkaç parçaya bölüp o şekilde tencereye koyabilirsiniz. Daha sonra suyu da ekleyerek tencereyi ocağa koyarak tavuklar pişene kadar kaynatın. Bu süre yaklaşık 30-35 dakika sürebilir. Ara ara tavuğun pişip pişmediğini kontrol edin.

Pişen tavukları bir tabağa alarak soğumasını bekleyin. Soğuyunca tavuğun kemikleri ayıklayıp, küçük küçük parçalar haline getirin. Bu işlemi yaptıktan sonra başka bir tavada tereyağı ile unu kavurun.

Unun çiğ kokusu çıktıktan sonra tavuk suyu ile birleştirin ve karışıtırın. Unun topaklanmaması için hızlı ve güzelce karıştırın. Ardından tuz ve karabiber ekleyerek tavuğun suyunu blenderdan geçirin. ( Blender tamamen tercihe bağlıdır) Bu işlem tavuk suyunun tanesiz ve pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

Kıvama gelen tavuk suyuna küçük parçalara böldüğünüz tavukları ekleyiniz.

Eklenilen tavuk parçalarıyla birlikte yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra çorbayı kısa bir süre dinlenmeye bırakın. Servis ederken üzerine karabiber ve limon ekleyerek servis edebilirsiniz.

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Peki, marketten hazır almak yerine evde kendi tavuk suyu çorbanızı yapmanın faydaları nelerdir? Kendi tavuk suyu çorbanızı baştan sona hazırlarken, eklediğiniz malzemeleri kontrol edebilir ve tam olarak ne istediğinizi aldığınızdan emin olabilirsiniz. Mağazada et suyunu satın alırken sodyum ve diğer katkı maddelerine dikkat etmek zordur. Ancak kendi yaptığınız tavuk suyunuz ile yine evde tavuk suyu çorbası hazırlamak, kullanılan tuzu hassas bir şekilde ölçebileceğiniz (ve isteğiniz varsa daha çeşitli sebzelerden besin alabileceğiniz) anlamına gelmektedir. Ayrıca, ev yapımı tavuk suyunun üç aya kadar dondurucuda saklanabilmesi nedeniyle birçok yemekte tercih edildiğini biliyoruz.

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1. Gut Sağlığını Onarır ve Sağlıklı Sindirimi Destekler

Sağlıklı bir vücut sağlıklı bir bağırsağa eşittir. Bağırsak astarınız, istenmeyen davetsiz misafirleri sisteminizden uzak tutmak için en önemli engellerden biridir.

Bağırsak hastalıkları, "sızıntılı bağırsak" sendromuna dönüşecek ve sindirim problemleri, migren, otoimmün problemler ve hatta bazı durumlarda depresyon gibi her türlü sağlık sorununa neden olacak şekilde gelişebilir. Tavuk suyunda bulunan jelatin, bağırsaktaki mukoza tabakasını iyileştirir, yeniden kapatır ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Ayrıca hasarı önler, sindirimi iyileştirir ve kronik ishal + kabızlığı iyileştirir.

2. Eklem Ağrısını Ve Enflamasyonu Azaltır

Tavuk suyu, glikozaminoglikanların (GAG) altın bir kombinasyonunu içerir. Glukozamin genellikle eklem ağrısını iyileştirmek için bir destek olarak verilir ve hatta kronik eklem hastalıkları için reçete edilir. Kollajen üretimini uyarır, eklemleri onarır ve ağrı ve iltihapları azaltır.

3. Anti-İnflamatuar Santral

Tavuk suyu ayrıca amino asit glisin sayesinde antienflamatuar kapasiteyi arttırır.

Glisin, bağışıklık ve sindirim sistemi ile yakından ilgilidir ve vücudunuzu sağlıklı tutan birçok farklı asit için önemli bir yapı taşıdır. Vücudunuzu toksinlerin detoksifikasyonuna yardımcı olur ve hatta yağları parçalamaya yardımcı olur!

4. Güzellik için tavuk suyu: Cilt, Saç ve Tırnaklar Geliştirir

Tavuk suyu, prolin içeren jelatin sayesinde cildiniz, saçlarınız ve tırnaklarınız için mucizeler yaratır.

Prolin, kollajen üretiminde bir köşe taşıdır ve cilt ve kas dokusunun oluşturulmasına yardımcı olur. Kollajen sağlıklı ve taze görünen bir cilt dokusunu korumak için gereklidir, aynı zamanda yara iyileşme süreçlerine de yardımcı olur.

5. Kemik Büyümesi Ve Onarıma Destek Olur

Tavuk suyu mineraller bakımından zengindir (iyi olanlar!). Kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerir.

Kemikleri yavaşça pişirdiğinizde, hepsinin zayıfladığını ve ufalandığını fark edeceksiniz . Bunun nedeni, tüm bu şaşırtıcı kemik yapı minerallerinin sıvının içine emilmesidir.