En lezzetli güllaç nasıl yapılır? İşte en kolay güllaç tarifi…

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan ayıyla bütünleşmiş tatlıların tarifleri merak konusu oluyor. Hem serinletici hem lezzetli güllaç tarifi de Ramazan'da en çok merak edilen tatlılardan biri. Güllaç yapımı kolay olması ve bol sütlü tadı nedeniyle birçok kişinin iftar sofrasını süslüyor. Şeker, yufka ve sütten oluşan güllaç, Türk mutfağının en eski tatlılarından biridir. Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, güllacın içerisinde bolca bulunan protein, B ve E vitaminleri sebebiyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini, bu vitaminlerin sakinleştirici ve stresi azaltıcı etkileri olduğunu belirtiyor. Ayrıca oruçtan ötürü aç kalan vücutta düşen kan şekerinin normal seviyesine gelmesine yardımcı olduğu da biliniyor. İşte lezzeti ve faydaları sebebiyle Ramazan ayında sık tercih edilen güllaç tatlısı ve en kolay güllaç tarifi...

MALZEMELER

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

ÜZERİ İÇİN:

Ceviz veya toz fıstık

GÜLLAÇ TARİFİ YAPILIŞI