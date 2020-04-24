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En lezzetli nasıl yapılır? İşte

hafif ve sağlıklı bir tatlı seçeneği olması sebebiyle Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. Ramazan gelince herkes en lezzetli tarifini bulmak için çabalar. Kolay bir tatlı gibi görünmesine rağmen alırken püf noktalarına önem verilmesi gerekir. Süt, şeker ve güllaç yapraklarından oluşan güllaç tatlısının en önemli püf noktası kullanılan malzemelerin miktarıdır. Hem lezzetli hem besleyici sütlü bir tatlı olan ? hangisidir? İşte ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç tarifi…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:58 ABONE OL
En lezzetli güllaç nasıl yapılır? İşte en kolay güllaç tarifi…

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan ayıyla bütünleşmiş tatlıların tarifleri merak konusu oluyor. Hem serinletici hem lezzetli güllaç tarifi de Ramazan'da en çok merak edilen tatlılardan biri. Güllaç yapımı kolay olması ve bol sütlü tadı nedeniyle birçok kişinin iftar sofrasını süslüyor. Şeker, yufka ve sütten oluşan güllaç, Türk mutfağının en eski tatlılarından biridir. Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, güllacın içerisinde bolca bulunan protein, B ve E vitaminleri sebebiyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini, bu vitaminlerin sakinleştirici ve stresi azaltıcı etkileri olduğunu belirtiyor. Ayrıca oruçtan ötürü aç kalan vücutta düşen kan şekerinin normal seviyesine gelmesine yardımcı olduğu da biliniyor. İşte lezzeti ve faydaları sebebiyle Ramazan ayında sık tercih edilen güllaç tatlısı ve en kolay güllaç tarifi...

MALZEMELER

  • 10 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz

ÜZERİ İÇİN:

Ceviz veya toz fıstık

GÜLLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

  1. Süt ve şekeri tencereye alın. Şekerler eriyene kadar karıştırın.
  2. Kaynayan sütün ılıması için bekletin.
  3. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye dizin.
  4. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.
  5. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.
  6. Tatlıyı 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis ederken üzerine ceviz serpin.

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En lezzetli güllaç nasıl yapılır? İşte en kolay güllaç tarifi…
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