Yaz geçiyor, sıcak bir türlü geçmese de... Okullar açılıyor...

Basında da "Defter kalem el yakıyor" teranesi yeniden başlıyor.

Bildik bileli yakar zaten.

Kimi zaman domates, hıyar da yakar.

Ve Türkiye batar.

Batar batar çıkar.

Şimdi bu el yakma muhabbetine bir yenisi eklendi: Okul çantasında tehlike varmış! Başka organları da yakacak.

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Hergelenin biri ciddi ciddi bir makale yazmıştı da ortalık birbirine girmişti.Konu şuydu:tehlike ve zararları.deniliyordu...Vakitlice uyananlar fena halde sarakaya aldılar.Çünkü dihidroksioksijendemekti, bildiğimiz su.Yazan çocuğun da amacıbir kısmının ahmaklığıyladalga geçmekti.Neyse bizde telefon dolandırıcıları var da profesör okşamaya gerek kalmadı.

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Bir tarihteilkokul öğrencilerinedağıtmaya karar vermişti.Yeni havaalanınadiye itiraz eden zevat, elbettebuna da bir kulp buldu.Şimdilerde gazete yöneticiliğine soyunmuş eski bir CHP bakanı,demişti...Kendi bilgisayarı ya kömürlü ya mazotluydu herhalde.

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Şimdi de okul çantası...maddeler içerebiliyormuş...Hem bu, hem de kalem ve silgi...İçinde nikel gibi kanserojen maddeler bile varmış.Ayrıca alerji ve egzama da yapabiliyormuş,yol açabiliyormuş (ne demekse onlar?) Bu yetmiyormuş gibi, fiziksel riskler de varmış.Çantayı çok doldurursaolumsuz etkileyebilirmiş.Çocuk kurşun kalemin ucunu ağzıyla parçalayabilir veya silgiyi parçalayıp yutabilirmiş!Çok sivri uçlu kalemler de yaralanmalara yol açabilirmiş.Allah korusun, ya bir de kalemtıraşa parmağını kaptırırsa?İyi öyleyse, çocukları okula göndermeyelim.Ya da çadır bezinden okul çantası üretelim, kırılmayan kurşun kalem, parçalanmayan silgi icat edelim.

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Eh, biz de politikanın tuzaklarına değinelim bari.Geliyor gelmekte olan deyip de bu sefer de gelemeyince fena halde madara olma tehlikesi var.Üstüne bir bardak dihidroksioksijen içersin.