Dünya, güneşin etrafında dönüyor...

Ortaya orası burası çeken, sarkan, eksilen bir takvim çıkıyor...

Hep bunu konuşuyoruz...

Hele tam bu zamanlarda...

***

İşim gücüm buna bağlanmasa...Bana ne!

***

Ne yazıyor bu adam, demezsiniz artık...Alıştınız...Nihayetinde...Kökleri yarı pagan, yarı Hıristiyan amabir takvim bu...

***

Bir sabah kalktığımızdaa uyanacağımıza kim inandırmışyahu bizi?Bütün hikâyenin hepimizi yalandan birleştiren şu takvimden çok daha derin bir temele oturması gerekmez mi?

***

Hep aklıma Sezai Karakoç 'un dizeleri gelir:

***

Tamam!İnsanın her alanda yeni başlangıçlara ihtiyacı var...Ruhumuza sinen yaşamak yorgunluğunu üzerimizden atmanın en iyi yollarından biri bu...Her şey aynı görünse bile bir çıkış hayal ediyoruz.Bir başlangıç...Zurnanın zırt dediği yer de orası...İstemekle olmuyor.Eylem ve irade gerekiyor.Sanıyoruz ki, takvim dönerse...Eylemin yerini tutar...Ne saflık ama!E o zaman nasıl olacak bu değişim?

***