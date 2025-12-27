Simide gelen 5 lira zamdan şikâyet eden okurumun mesajına bakarken gördüm...

Ali Sabancı geçinememekten şikâyetçiymiş...

Ne demek istediğini şöyle açmış Ali Bey: "Arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum."

Hay Allah!

Sözleşmeli öğretmen okurum da "Artık kişisel bir arzum, hevesim, hayalim kalmadı, ailemle ayakta kalmaktan başka bir şey düşünmüyorum" diyor.

***

Instagram 'da geziniyorumSonra durup bir daha bakıyorum; aslında hepsinde (hepimizde) egemen olan duygu sadece; hatta

***

Ya sevinç?

***

ne güzel bir duygudur...Şair haklıdır, "ilahi bir kıvılcımdır sevinç".Bütün bunlar çuvallayınca...Daha doğrusu günümüz hayatı bütün bunların üzerinden silindir gibi geçince,Sürekli eğlenip hemen ardından gergin ve mutsuz kalan yığınlar...

***

Yaşamak neye dönüştü?Cemil Meriç, Jurnal'de şöyle yazar:Kitleler mi? Onlar zaman kaybettiklerinibile bilmiyorlar...

***

Bizi yiyip bitiren birtürü var:inancı..E hayatınla, hayat biçiminle psikolojinin birbirinden apayrı şeyler olduğunu nereden çıkardın be kardeşim!

***

Ama kimse birbirine "Sen nasıl yaşıyorsun?" diye sormuyor; seçtiği "hayat tarzı"nı değiştirmeye yanaşır mı, hiç sorgulamıyor...tüketim karşıtlığını ciddiyealmıyorum...

***

2026'ya giriyoruz...Bütün metafiziğinden soyutlanmış takvim katılıklarını bir yana bırakacak olursak...Kasım 2025'te girdik bile...Ama daha önemlisi şu...Pandemi ve küresel ekonominin istikrarsızlığı bir bütündür.Ulus devletlerin istikrarsızlığının kesinleşmesi ve nüfusun geniş kesimlerinin ıskartaya çıkartılacak kadar hırpalanması...Sonrası?Sonrası olacak.