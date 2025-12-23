Keşke milletler dönüp ABD'nin Başkanı'na, Dışişleri Bakanı'na, şusuna busuna...

"Derdiniz ne sizin ha!" diye haykıracak hâlde olsalardı...

Marco Rubio demiş ki, "Herkes barış istiyor. Fakat Hamas eğer İsrail'i tehdit edecek veya saldıracak konumda olacaksa, barış olmayacak."

Geçiniz!

İsrail'in ateşkesin ilanından bu yana yüzlerce kez Gazze'ye saldırdığını bilmeyen mi var?

Sonuç?

ABD de barış istemiyor.

İstediği ateşkes ortamı içinde Gazze'nin statüsünü değiştirmek...

***

Bugün kısa notlarla dünyanın havasına bir göz atalım, istiyorum...Şu nokta net:

***

Cumhuriyetçi Parti'nin meşhur senatörü Lindsay Olin Graham ne dedi?Ne zaman söyledi? Netanyahu 'yla görüştükten sonra...Demek ki, Suudileri çoktan bağlamış İsrail...Demek ki, Suudilerden en ufak bir rahatsızlıkları yok.

***

Rusya lideriher yıl halktan gelen soruları cevapladığı "Direkt Hat" programında bu kez ilginç bir vurgu yaptı: "İnsanlığıkaranlığa sevk eden ve maneviyatımızı yokeden bu güçlerle çok dikkatli biçimde, insanhaklarını zedelemeden savaşmayı becermeliyiz."

***

mevcudunu artırmayı planlıyor.Şansölye Merz,dedi.Bu haberleri hafife almayın...Birkaç yıl içinde dünyanın nereye doğru götürüleceğinin ipuçları bu haberlerde saklı.

***

Tamamlamak üzere olduğumuz yılın başlarında çok seçkin yedi bilim insanının "mRNA aşılarının kanser vakalarına yol açtığına" dair bir araştırmanın sonuçları hemen bütün bilim platformlarında en çok "indirilen" ve okunan makale olmuştu.

Sonra Akademik Yayınlar Birliği makaleyi bütün platformlardan kaldırdı.

Bilim adamları bu kez hukuki bir mücadeleye başladılar ve bu ay davayı kazandılar.

Söz konusu bilim adamları, Kovid aşılarının hücre çekirdeğinin içinde bozulmalara yol açtığını kanıtladıklarını iddia ediyorlar.

***



NOT DEFTERİ

