"Dümdüz bir mavilikte" üzerimize yağdığını unuttuk...

Şöyle bir gelip geçivermesini biliyoruz çoktandır.

Aklığını geçtim, kahverengi çamuruna bile hasretiz.

Yüzümüze vuran ayazını eski bir sevgili gibi hatırlar olduk...

***

Kardan bahsediyorum, anlamışsınızdır...Hepimize tadımlık bir gösteri çekip sonra gidecek mi?Kalsa, ayrı dert!Belki de en iyisi kaloriferin yanındaki koltuğa kurulupokumak.Düşünün, dışarıda güneş var...Ve mevsimin adına kanıp üzerinde paltoyla dolaşan tipler...

***

(şehirde değil, şehir yok artık, birkaç turistik bölge sadece)Beyaz bir örtü mü?Sadece geceleri belki...O da geçmişte kaldı çoktandır...Gündüz kahverengi çamur, sıkıntı, kavga dövüş trafik...

***

Yine de yağsa kar...O çağların neşesi, saf kahkahaları şimdi bizlerde ne arar? Instagram 'dakifotoğraflarına veya gençlerindekor olur mu kar?Takılmıyorum, inceden birilerini çizmeye çalışmıyorum.Dümdüz söyleyeyim; buna bile ihtiyaç var...

***

Daha kardan bahsettiğim anda gözümün önündengeçiyor...Uzak istasyonlar geliyor gözümün önüne; camları buz kesmiş, trenin gelmesinden çoktan umut kesilmiş,Sonra...Kabuğu çıtır kızarmış, yağı parıldayan türden.Hani şimdi koysalar önüme iki parçadan sonrasını zor kaldırır midem, ağır gelir ama kar yağarken böylesi yenir!

***