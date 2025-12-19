Uyduruk ve orası burası çeken takvimi bir "varlık" sanacak kadar kendinden geçmiş olanlara şunu anlatmak zor...

Varsa bir "yeni yıl" eğer...

Çoktan başladı...

2026 ve sonrasında olacaklar mı?

Zaten bitmek üzere olan yılın içindeydi hepsinin tohumu, filizi, serpilişi...

Yeryüzünün "barış" diye diye savaşa doğru dört nala koşturuluşu mesela...

***

Filistin 'de barış... Ukrayna 'da barış...Orta ve Doğu Afrika'da barış...İçinde "barış" geçen bu türden hangi denklem çıkıyorsa karşınıza...deyip bildiğiniz yolda doğruyusavunmaya devam edin...

***

Böyle giderse...Zaten hırpalana hırpalana ayakta duracak hâli kalmamışkavramına çocukları bile inandıramayacağız...

***

ilkokul, ortaokul, sürekli şunu öğrenmişti:Sonra saf saf barış kavramına inanan kuşaklar geldi.Derken başka hiçbir halkın acılarını umursamadanda gördük...Ve şimdi en keskin biçimde eskiye geri dönüyoruz.Savaşa hazırlık...Her an...budur barış!

***

Jeostrateji ve gelecek analizcileri şaşkın...Niye?İki binli yılların başlamasıyla birlikte bu tipler bizeHesapta...Global ticaret ve paranın gücü bütün ayrılıkları buldozer gibi geçecek, dünya dijital teknoloji ve finans işbirliğiniiçinde yaşayacaktı...Geçmiş olsun!

***

Barış...Dalga geçtiğini deüstelik...Nasıl manidar!

***

Sonuç?

Barış artık sadece "savaşa hazırlık" anlamına geliyorsa ve gerisi işin özü değil de süsüyse...

Bir nokta çok önemli...

Ne o?

İktisat...

Artık bu alan globalizm yalanlarına terk edilemez.

Baştan düzenlenmeli...

Anlaşılmadı mı?

Önümüzdeki günlerde anlatacağım.

***



NOT DEFTERİ

İnsanın ne kadar da çok düşmanı var. Önce, insan, kendi kendinin düşmanı. (SEZAİ KARAKOÇ / Ruhun Dirilişi)