Bir "dünya savaşı" daha olacaksa...
Bildiğimiz türde olmayacak, daha çok bir tür "dünya savaşı atmosferi" olacak diye düşünüyoruz.
Lakin garip iş!
Dünya, bildiğimiz en sıcak haliyle bir savaşa doğru sürükleniyor...
***
En son NATO Genel Sekreteri Mark Rutte devreye girdi: "Çok geniş bir savaşa hazır olmalıyız" dedi ve ekledi: "Rusya savaşı Avrupa
'ya geri getirdi."
Avrupa'da savaş nedir?
Dünya savaşı...
***
Tarihe dönüyorum...
İkinci Dünya Savaşı
öncesi gelişmelere bir daha bakıyorum...
Hepimize Hitler'in ideolojisini merkeze almayı öğrettiler; bu tezi popüler kültürle desteklediler.
Palavra!
ABD
ve İngiltere
uzun süre Nazi Partisinin ideolojisini önemsemedi. İşler Hollywood filmlerinin anlatıp beynimizi yıkadığı gibi yürümedi yani...
Esas hikaye Almanların büyük devlet olma ve yayılma
( Liebenstraum / Hayat sahası ) hedefiydi.
(Bugün Avrupa Birliği çerçevesinde üretilen rahatsızlık ve yeni politikalar da buna benzemiyor mu? )
ABD ve İngiltere bu tehlikeyi görüp 1930'ların sonlarına doğru Almanya'yı Rusya'nın üzerine sürmüştü.
Hitler bu hatayı fark edip pişman olduğunda 1942'ye gelinmişti bile...
***
Şimdi bir de Uzak Doğu'ya bakalım...
Geçenlerde Beyaz Saray bile Japonya
'ya "Hop! Sakin!" demedi mi?
Çin Devlet Başkanı Şi Çinping iki gün önce "Japonya çizgiyi aşıyor" açıklaması yapmadı mı?
1933-39 Arasındaki Japonya da birden böyle bir ülkeye dönüşmüştü işte!
O günlerdeki Japonya'nın ultra milliyetçi, bugünkü Japonya'nın ultra globalist olması sizi aldatmamalı...
Dikkat edilecek şey, Almanya
ve Japonya'nın "savaşçı"
olmaya dönüş politikalarıdır.
Becerirler, beceremezler ayrı hikaye!
***
Bize iki büyük Dünya Savaşı'nı doğru anlatmadılar...
En okumuşumuza bile İkinci Dünya Savaşı'nı ABD'nin başından beri istediği fikrinin yerleştirilmiş olması vahimdir...
Oysa ABD, Avrupa'ya çok geç vakte kadar uzaktan destek verdi.
Bir bakıma Avrupa'nın bir daha "etkin güç" olamayacak kadar yıpranmasını 1944'e kadar bekledi.
Ama "oyunu bozan Uzak Doğu" oldu; 1941'de Japonya ABD'ye (Pearl Harbour) saldırdı. ..
Şi Çinping bekliyor bu sefer saldırıyı...
Ne tuhaf işler, değil mi?
***
NOT DEFTERİ
Kimsesiz çocuklar gibi bırakılmış, yaşlı insanlar gibi görmüş geçirmişiz; kabayız, üzgünüz, satıhtayız... Galiba mahvolmuşuz. (E. M. REMARQUE / Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)