Keşke o gezegen açısı, bu dolunay, şu retrodan söz ederek anlatabilsem...

Gerçi astrologlar da az değiller hani!

Artık onlar da Batı medyasında çok seslendirilen, bizde pek lafı edilmeyen malum sorudan haberdarlar...

Soru şu:

Geçmişin 1929 Buhranı gibi bir ekonomik kriz olacak mı, zaman yaklaştı mı?

Kimse tam cevabını bilmiyor ama Trump'ın bu gidişi hızlandırdığını düşünenlerin sayısı artıyor.

Ne yalan söyleyeyim...gibi gergin konulara uygun bir ruh hâliiçinde değilim...Gündelik hayat da bir yandan bastırıyor...

Buraya dikkat...Batılı kaynaklar,diyorlar.Biz bu eğilime uyar mıyız, emin değilim...

Yakın çevremde çok tanık olduğum bir eğilimin bütün dünyada artarak devam edeceği söyleniyor.Ne o?Kulaktan kulağa aktarılanlar ve sosyal medya enformasyonu, sağlık ve gıda kurumlarının kendi reklamları ve beyanlarından çok daha fazla kabul görüyor.

Fiyata odaklandığımızı sanıyoruz...Sorulursa, öyle cevap veriyoruz.Ama sandığımız gibi değil...Araştırmalarfiyat etkisindendaha güçlü olduğunu gösteriyor.

Bakın faiz, dolar, altın demeden yazının sonuna geldim bile...

Peki trendler, yorumlar ve tahminlerden niye bu kadar çok bahsediyorum...

Çünkü gündelik hayatımız üzerinde "ana haberler"de izlediğiniz gelişmelerden çok daha etkililer...

NOT DEFTERİ

Sonra yüreğinde duyguların çürüyüp kaldığı yeri bulmak için son bir çaba gösterdi, bulamadı. (G.G. MARQUEZ / Yüzyıllık Yalnızlık)