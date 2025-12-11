Djital detoks trendi varmış meğer...

İnternete bakmadan, cep telefonuna yapışmadan yaşayan insanların sayısı çoğalıyormuş ve 2026'da bu eğilim güçlenerek sürecekmiş...

Bunlara inananlara soruyorum...

Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Kaç kişisiniz?

***

Böyle böyle asıl olup bitenden...Sosyal sınıflar arasındaki farkın korkunç biçimde derinleştirilmesinden...Gelmekte olan dünyanın bizi silindir gibi ezme ihtimalinden...Bahis açamaz hale geliyoruz...

***

Djital detoks dedim ya...Yabancı gezi dergilerinde ne göreyim!2026'da cep telefonlarının sinyal almadığı yerlere seyahat edilecek,kulak verilecekmiş.Bak sen!

***

Yeni trendler üzerine yazıp konuşanlar bazen beni çok güldürüyor...Uyanık bir işadamı olan Hector Hughes adını verdiği tatil kabinleri yaptı ya...Yüksek ücretli çalışanlar ve global burjuvazi de bu işi çok şık buldu.Sonuç?un modern versiyonu...Kablo takılmadık yanımız kalmadı ama birkaç bin kişilik fantezilerle toplumları oyalıyorlar.

***

İlk olarak...Dev global şirketlerin gücünden başlayalım...Şirketler, devletlerle sahada çarpışacak kadar budala değiller elbette...Onların işiın zihninin ele geçirilmesi...Bu konuda çok tecrübeliler ve epey yol aldılar.

***

Mesela 2026 yaşlılık tıbbı, acil tıp ve farmakoloji alanında çarpıcı yüzleşmelerin dönemi olacak...

Mesela nakit para birçok ülkede sizlere ömür hâle gelecek...

Ama yerim kalmadı...

Bunları gelecek günlerde konuşuruz.

***



NOT DEFTERİ

Acı çekmek ona onurlu ve doğru bir şey gibi görünüyordu; ama acıdan tat almamak için de elinden gelen her şeyi yapmak istiyordu. (G.G. MARQUEZ / Kolera Günlerinde Aşk)