Geçen gün Fikirtepe'den geçtim...

Hep iç taraflarına girmekten kaçınıyordum ama trafik yoğunluğu, yanlış yön falan derken, oldu işte!

Sonuç: Net bunaltı, hatta basbayağı bulantı...

Gri kaygılardan bir bulut...

***

aklıma geldi, gecekondu semtiydi.Şimdi yerindevar.İkide bir hatıralara dalmak falan da anlamsız., ilk bakışta her şey aynı gibi ama hızla çürüyor, muazzam bir kirlilik ve başıboşluk... Caddebostan semtleri mi?Şık fakat hızla çürüyenapartmanlar, sahipleri birbirine kahve içmeye giderse kasaya para giren küçük kafeler...Sonra

***

Güzelim şehir gitti.Büyümesi bir türlü bitmeyen bir kent geldi yerine...Eh,Şimdi çocuklarımızın içinde büyüyen kırgınlık yumakları ve öfke bunun bedeli belki...Yetişkinlerin psikiyatr kapısında sıra olmalarında bulara sığıştırılmalarının hiç mi payı yok?Tonla para ödenen kutulara çıkmak için asansör önünde beklerken sızlanan yaşlılar...Otoparkta azıcık çizilmiş aracı için deli danalar gibi oraya buraya koşturan takım elbiseli adamlar...

***

Lakin yıllardır yazıyorum...

***

Geçen gün bir ahbabımadedim; "Güzel sözler istemiyorum,ille de şiir okuyacaksam, ZiyaOsman Saba gibi çocukça ve temizolsun ama pek nadir böylesi."O da banahatırlattı.Hani belki hiç su bile içmeden uzak yollardan gelip şehrin sebilinde soluklanan bembeyaz güvercinleri anlatan şiir...

***

Arnavutköy taraflarına yapılanun videolarını da gördüm.Çok hızlı ve insanın ağzını açıkta bırakan bir müteahhitlik ve kentleşme çalışması...O zamandan beri aklım başımda değil...Aldırmayın bana!Gerçeklerin baskın dünyasını biliyorum.Amafalan deyip durmayın, o bambaşka şey!