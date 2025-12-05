Türkiye'nin en iyi haber sitesi
HAŞMET BABAOĞLU
05 Aralık 2025, Cuma

HAŞMET BABAOĞLU

Almanya savaşa girer mi?
Bak, bak, bak!
Bir zamanlar gidip görenlerin hayran kaldığı Alman otoyolla öyle eskimiş ki, derhal onarılmaları gerekiyormuş...
Köprüler mi?
Dörtte biri çöktü çökecek hâle gelmiş bile...
Limanlar mı?
Yenilemek için derhal 15 milyar euro yatırım yapılmazsa sıkıntı çıkacakmış...
Anlayacağınız...
AB'nin hem bürokratik güç hem de finansal olarak "ağabeyi" olan bu ülke fena hâlde ihtiyarlamış durumda...
Koltuk değneksiz yürüyemeyecek hâle gelmeden önce bir şeyler yapması lazım diyor uzmanlar.

***

Peki bütün bunlar karşısında ne yapıyor Almanya?
Söyleyeyim...
1932-39 arasındaki gibi bir seferberlik peşindeler.
Silahlanma seferberliği...
Hükümetin yeni planı 115 milyar euroluk silahlanma planı öngörüyor.
Yani uzaktan bakınca her şey perhiz ve lahana turşusu hikâyesi gibi...

***

Rastlamışsınızdır...
Birçok jeostratejist iki gündür şöyle laflar ediyor: "İnanmıyorduk ama Almanya önümüzdeki on yıl içinde ne yapıp edecek Ruslarla savaşa girişecek..." Mümkün mü bu?

***

Olayın iki yanı var...
Birincisi...
Öyle 1930'lar gibi bağımsız ve tutkulu bir Almanya yok...
İkincisi...
Bugünün Almanya'sı iktisadi sorunlarını atlatacak olağanüstü şartları yaratmak için "savaş tehdidi"yle idare edebilir. Bu tamam!
Ancak kendi başına doğrudan savaşa kalkışamaz.
Dolayısıyla doğru olanı yazalım...
Almanya savaşa girmez.
Savaşa itilir...
Kim tarafından?
ABD ve NATO tarafından...

***

Efendim Almanya'daki şu iktidar, bu demokrasi vesaire deyip bana bunları hatırlatmaya kalkmayın lütfen!
Yalnız Almanya'da değil, bütün Avrupa'da geçti o günler...
Demokrasi, siyasal irade, özgürlük falan hoş bir "anlatı"ydı; şimdi parıltısını kaybetmiş bir "sahne oyunu" olmaya doğru gidiyor...
Siyasetçilerin değil, "devletlerin" ve ABD'yle ittifak kurumlarının ne istediği önemli.

***

Olanları ve olacakları bu çerçevede değerlendirmek zorundayız.
"Almanya'yı gördüm";
"Ukrayna'ya gittim" diyerek izleyiciden güven talep eden bizim komik ekran çubuklularına da aldırmayın!
İşler ciddi...
Zamanlama önemli...

***


NOT DEFTERİ
Kalem, kılıçtan daha üstün derler, olabilir. Ama en iyi ihtimalde bile her ikisi de savurgan adamların elindedir. (NORMAN MAILER / Çıplak ve Ölü)

