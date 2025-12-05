Bak, bak, bak!
Bir zamanlar gidip görenlerin hayran kaldığı Alman otoyolları öyle eskimiş ki, derhal onarılmaları gerekiyormuş...
Köprüler mi?
Dörtte biri çöktü çökecek hâle gelmiş bile...
Limanlar mı?
Yenilemek için derhal 15 milyar euro yatırım yapılmazsa sıkıntı çıkacakmış...
Anlayacağınız...
AB'nin hem bürokratik güç hem de finansal olarak "ağabeyi" olan bu ülke fena hâlde ihtiyarlamış durumda...
Koltuk değneksiz yürüyemeyecek hâle gelmeden önce bir şeyler yapması lazım diyor uzmanlar.
***Peki bütün bunlar karşısında ne yapıyor Almanya?
***Rastlamışsınızdır...
***Olayın iki yanı var...
***Efendim Almanya'daki şu iktidar, bu demokrasi vesaire deyip bana bunları hatırlatmaya kalkmayın lütfen!
***
Olanları ve olacakları bu çerçevede değerlendirmek zorundayız.
"Almanya'yı gördüm";
"Ukrayna'ya gittim" diyerek izleyiciden güven talep eden bizim komik ekran çubuklularına da aldırmayın!
İşler ciddi...
Zamanlama önemli...
***
NOT DEFTERİ
Kalem, kılıçtan daha üstün derler, olabilir. Ama en iyi ihtimalde bile her ikisi de savurgan adamların elindedir. (NORMAN MAILER / Çıplak ve Ölü)