Bak, bak, bak!

Bir zamanlar gidip görenlerin hayran kaldığı Alman otoyolları öyle eskimiş ki, derhal onarılmaları gerekiyormuş...

Köprüler mi?

Dörtte biri çöktü çökecek hâle gelmiş bile...

Limanlar mı?

Yenilemek için derhal 15 milyar euro yatırım yapılmazsa sıkıntı çıkacakmış...

Anlayacağınız...

AB'nin hem bürokratik güç hem de finansal olarak "ağabeyi" olan bu ülke fena hâlde ihtiyarlamış durumda...

Koltuk değneksiz yürüyemeyecek hâle gelmeden önce bir şeyler yapması lazım diyor uzmanlar.

***

Söyleyeyim...1932-39 arasındaki gibi bir seferberlik peşindeler.Hükümetin yeni planı 115 milyar euroluk silahlanma planı öngörüyor.Yani uzaktan bakınca her şey perhiz ve lahana turşusu hikâyesi gibi...

***

Rastlamışsınızdır...Birçok jeostratejist iki gündür şöyle laflar ediyor:Mümkün mü bu?

***

Olayın iki yanı var...Öyle 1930'lar gibi bağımsız ve tutkulu bir Almanya yok...İkincisi...Bugünün Almanya'sı iktisadi sorunlarını atlatacak olağanüstü şartları yaratmak için "savaş tehdidi"yle idare edebilir. Bu tamam!Ancak kendi başına doğrudan savaşa kalkışamaz.Dolayısıyla doğru olanı yazalım...

***

Efendim Almanya'dakivesaire deyip bana bunlarıhatırlatmaya kalkmayın lütfen!Yalnız Almanya'da değil, bütün Avrupa 'da geçti o günler...Demokrasi, siyasal irade, özgürlük falan hoş birydı; şimdi parıltısını kaybetmiş birolmaya doğru gidiyor...

***

Olanları ve olacakları bu çerçevede değerlendirmek zorundayız.

"Almanya'yı gördüm";

"Ukrayna'ya gittim" diyerek izleyiciden güven talep eden bizim komik ekran çubuklularına da aldırmayın!

İşler ciddi...

Zamanlama önemli...

***



NOT DEFTERİ

Kalem, kılıçtan daha üstün derler, olabilir. Ama en iyi ihtimalde bile her ikisi de savurgan adamların elindedir. (NORMAN MAILER / Çıplak ve Ölü)