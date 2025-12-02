Aslında "yakın gelecek" dediğimiz zaman dilimi "bugün"ün tam içindedir.

Neler olacağı bal gibi bilinir ama ne bilene ne de söyleyene kulak verilir.

Sürprizleri yoktur ama astrolog gibi yaklaşmak hepimizin hoşuna gider.

***

Son günlerdeile yapılan söyleşileregöz atıyorum, kıyıda köşede kalmışmakalelerine bakıyorum da...O yüzden yazıma böyle başladım...

***

Mesela ta Ocak 2023'tedemişti Todd, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş için...Fakat şunu eklemişti:Şimdi Trump'ın adamları bunuhem AB liderlerine hem de Zelenski'ninyüzüne söylüyorlar.Ve buABD tarafından bitirilmeye çalışılıyor.Ama bitirebilecekler mi yoksa savaş yayılacak mı?

***

Emmanuel Todd geçen yıldan beri de hemen her fırsattanden bahsediyor.Sorusu çok açık...ABD'de, Almanya'da ve İskandinav ülkelerinde hem ulusal kimlikler hem de "müreffeh sosyal ortam" Protestan ahlakına bağlı olarak ayakta kalıyordu.Ya şimdi ne olacak?

***

Geçenlerde Harici adlı internet sitesindegördüm. Hiroşima Üniversitesi 'nin davetlisi olarak gittiği Japonya 'da konuşmuş...Müthiş tanıdık bir şey söylüyor orada Todd:"Yayınevim Gallimard, Fransa'nın en prestijli kurumlarından biri olsa da,Bu, Japonya'da NHK ekranlarına çıkmamın yasaklanması gibi bir şey..."

***

Ekranlara çıkartılsa ne söyleyecek peki?

Onun da ipuçlarını vermiş söyleşide:

"Birey temel değerlerden yoksun kaldı. Boşluk korkusu, boşluğun yüceltilmesine, yani bir yıkım tutkusuna dönüşüyor. Batı'nın mevcut ruh hâli kısmen budur: Nihilizm. Bu da zihinlerde savaşa duyulan bir tutkuya ve jeo-politikada savaşı tercih etmeye yol açacak..."

***



NOT DEFTERİ

Geçmişe bakış, geleceğe dönüş ve yanı yöreyi kollayış: gerçek hayatın kuralı bu. (SEZAİ KARAKOÇ / Varolma Savaşı)