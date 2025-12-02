Aslında "yakın gelecek" dediğimiz zaman dilimi "bugün"ün tam içindedir.
Neler olacağı bal gibi bilinir ama ne bilene ne de söyleyene kulak verilir.
Sürprizleri yoktur ama astrolog gibi yaklaşmak hepimizin hoşuna gider.
***Son günlerde Fransız tarihçi, antropolog ve demograf Emmanuel Todd ile yapılan söyleşilere göz atıyorum, kıyıda köşede kalmış makalelerine bakıyorum da...
***Mesela ta Ocak 2023'te "Alın size Üçüncü Dünya Savaşı'na başlangıç!" demişti Todd, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş için...
***Emmanuel Todd geçen yıldan beri de hemen her fırsatta "inancını kaybetmiş Batı'nın nihilizm krizi"nden bahsediyor.
***Geçenlerde Harici adlı internet sitesinde Emmanuel Todd'un yeni söyleşisini gördüm.
***
Ekranlara çıkartılsa ne söyleyecek peki?
Onun da ipuçlarını vermiş söyleşide:
"Birey temel değerlerden yoksun kaldı. Boşluk korkusu, boşluğun yüceltilmesine, yani bir yıkım tutkusuna dönüşüyor. Batı'nın mevcut ruh hâli kısmen budur: Nihilizm. Bu da zihinlerde savaşa duyulan bir tutkuya ve jeo-politikada savaşı tercih etmeye yol açacak..."
***
NOT DEFTERİ
Geçmişe bakış, geleceğe dönüş ve yanı yöreyi kollayış: gerçek hayatın kuralı bu. (SEZAİ KARAKOÇ / Varolma Savaşı)