HAŞMET BABAOĞLU
02 Aralık 2025, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Bu nihilizm savaş çıkartır
Aslında "yakın gelecek" dediğimiz zaman dilimi "bugün"ün tam içindedir.
Neler olacağı bal gibi bilinir ama ne bilene ne de söyleyene kulak verilir.
Sürprizleri yoktur ama astrolog gibi yaklaşmak hepimizin hoşuna gider.

***

Son günlerde Fransız tarihçi, antropolog ve demograf Emmanuel Todd ile yapılan söyleşilere göz atıyorum, kıyıda köşede kalmış makalelerine bakıyorum da...
O yüzden yazıma böyle başladım...

***

Mesela ta Ocak 2023'te "Alın size Üçüncü Dünya Savaşı'na başlangıç!" demişti Todd, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş için...
Fakat şunu eklemişti: "Ama bu iş savaşmak istemeyen Ukrayna ordusuyla becerilemez ve her gün Rusya'dan çok Avrupa ekonomisine zarar veriyor."
Şimdi Trump'ın adamları bunu hem AB liderlerine hem de Zelenski'nin yüzüne söylüyorlar.
Ve bu "yanlış savaş" ABD tarafından bitirilmeye çalışılıyor.
Ama bitirebilecekler mi yoksa savaş yayılacak mı?

***

Emmanuel Todd geçen yıldan beri de hemen her fırsatta "inancını kaybetmiş Batı'nın nihilizm krizi"nden bahsediyor.
Sorusu çok açık...
ABD'de, Almanya'da ve İskandinav ülkelerinde hem ulusal kimlikler hem de "müreffeh sosyal ortam" Protestan ahlakına bağlı olarak ayakta kalıyordu.
Ya şimdi ne olacak?
Gördüğümüz siyasal kofluk Protestan ahlakının çözülüşünün sonucu değil mi?

***

Geçenlerde Harici adlı internet sitesinde Emmanuel Todd'un yeni söyleşisini gördüm.
Hiroşima Üniversitesi'nin davetlisi olarak gittiği Japonya'da konuşmuş...
Müthiş tanıdık bir şey söylüyor orada Todd:
"Yayınevim Gallimard, Fransa'nın en prestijli kurumlarından biri olsa da, artık eskisi gibi France-Inter veya France 2 gibi kamu televizyonlarında kendimi ifade edemiyorum. Bu, Japonya'da NHK ekranlarına çıkmamın yasaklanması gibi bir şey..."

***

Ekranlara çıkartılsa ne söyleyecek peki?
Onun da ipuçlarını vermiş söyleşide:
"Birey temel değerlerden yoksun kaldı. Boşluk korkusu, boşluğun yüceltilmesine, yani bir yıkım tutkusuna dönüşüyor. Batı'nın mevcut ruh hâli kısmen budur: Nihilizm. Bu da zihinlerde savaşa duyulan bir tutkuya ve jeo-politikada savaşı tercih etmeye yol açacak..."

***


NOT DEFTERİ
Geçmişe bakış, geleceğe dönüş ve yanı yöreyi kollayış: gerçek hayatın kuralı bu. (SEZAİ KARAKOÇ / Varolma Savaşı)

