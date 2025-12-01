Dünya öyle, dünya böyle...

Hele bazı tv'ler var, dört gündür Japonya'yı Çin'e saldırtıyorlar.

Gülünç! Sanki öyle bir Japonya varmış gibi...

Oysa ABD izin vermese, sahil güvenlik botu bile dolaştıramaz Japonya...

***

Bizinsanlar da varız...İçlerimiz dünya kadar büyük, yaşadıklarımız dünyanınki kadar çalkantılı...Yine de yuvarlanıp gidiyoruz...Diyecektim de...Yuvarlansak birolurdu; o kadar azaldı ki neşe, durmadanarıyoruz.

***

Geçen gün iki küçük çocuğunu her sabah okula bırakıp öğleden sonra yine gidip okul kapısından alan bir anneyle konuşuyoruz...diyor."Yahu, ne çok duymayabaşladım bunu" diye cevaplıyorum,şaşkınlığımı belli ederek.Tam gözümün içine bakıyor genç anne, muhtemel tepkimden şüphelenircesine...

***

Yine geçen gün...Benim balları da aldım, çok sevdiğimiz salaş balıkçıda hamsi falan atıştıracağız hesapta...Fakat o ne?Ballar arka koltukta uykuya daldılar; rüyalarında "besleniyorlar" artık...Biz yine iyiyiz.Yanı başımda belediye otobüsü var, onlar ne yapsın! Utancımdan çaktırmadan bakıyorum; genci yaşlısı ayakta sallanır halde trafiğin açılmasını bekliyorlar.(Evet,kent diyorum, şehir denecek nesi kaldı?)

***

Aklıma bir tanıdık geliyor...Eşi ve çocukları bu haline üzülmüşler; acile götürüp yatıştırıcılarla sakinleştirmişler adamcağızı...

***

Bir akrabam da asgari ücretin 40 bin lira olmasını bekliyor.

"Ne diyorsun?" diye sordu, sustum, bu sefer de kızdı bana...

Tam o sırada "Çin, Japonya'ya gözdağı verdi" yazısı geçiyordu ekranda.

***

NOT DEFTERİ



İnsan olmak yorucu bir iş. Çünkü bir varoluş biçimi olmaktan çıktı. Bir uğraş, bir proje oldu. Bir yarış hâlini aldı. (Bir METİN MÜNİR yazısından defterime aktarmışım)