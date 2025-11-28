Papa geliyor ya...
Özellikle YouTube'da ortalık karıştı.
Bazı gizemcilikler var ki, "İfşa ediyorum" havasında en basit gerçekleri bile bulandırıyorlar.
Vatikan'a karşıyım havasında Vatikan'ın işine yarayacak şeyler söylüyorlar.
Bu tavrın müşterisi de çok...
Şimdi bu tayfayı eleştirdiğim için, eminim bazıları yazımın bu satırlarını okuyup sonrasını bırakacaklar.
Oysa Papa ziyaretinin apaçık problemleri var, önce onlara bakmalıyız...
***Mitra, kitra, bazilika falan geçelim, asıl "işaretleşme" başka yerde...
***İznik'e gidenler...
***
Tamam!
"Amerikalı Papa" Leo XIV gelsin, yapsın ayinlerini...
Bu mecburi bir diplomasi, "gelme!" diyemezsin!
Ancak biz de önce kendimize, sonra dünyaya bakalım...
Bilgilerimizi baştan gözden geçirelim...
Heyecanlı ezoterik hikâyelerden çok Vatikan'la işbirliği içindeki "küreselci elit"in ne iş çevirdiğini merak edelim...
Plan ne?
Nasıl bir dünyaya hazırlanılıyor?
Türkiye onlar için neresi, nasıl bir ülke?
Bunları ciddi biçimde ele almak için vakit geçiyor.
***
NOT DEFTERİ
Ruhun ölümünden kastettiğimiz, onun kökten yok oluşu değil, varoluş hikmetinden habersiz oluşu, uzak kalışıdır. (SEZAİ KARAKOÇ / Ruhun Dirilişi)