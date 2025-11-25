Sürekli "Vay be!" nidalarıyla takip ediyoruz, ağzımız açık kalıyor.
Bazen öğrendiklerimiz midemizi bulandırıyor.
Epstein adındaki pedofili çetesi lideri ve İsrail ajanı pislik hakkında ifşa olan bilgilerden söz ediyorum, anlamışsınızdır.
En son bizde de muhalif çevrelerce iyi tanınan ve geçmişte PKK tartışmalarında çok öne çıkan "entelektüel aktivist ve dilbilimci" Noam Chomsky'nin dosyası tam bir skandala dönüştü.
Meğer Chomsky'nin Epstein ile ilişkisi çok derinmiş, para transferleri, konut paylaşımları vd...
Onun için yazdığı referans mektubunda şunları demiş Chomsky: "5 yılı aşkın süre önce Jeffrey Epstein'le tanıştım. O zamandan beri düzenli temas hâlindeyiz. Hem kendi uzmanlıklarımız ve profesyonel işlerimizi hem de ortak ilgi alanlarımızı ele aldığımız çok çeşitli konularda pek çok uzun ve derin sohbet gerçekleştirdik."
Epstein aşağı, Epstein yukarı konuşup duruyoruz.
Böyle olmaz! Bu kadarı yetmez!
