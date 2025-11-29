Gelecek kimine göre duadır, kimine göre proje, kimine göre hayal...

Geçmiş herkes için tecrübedir, çoğu kişi için (ne yazık ki!) ıstıraptır ve bazen avuntudur...

Bunları ezbere biliriz.

Ancak...

ŞİMDİ dendiği anda...

Şimdi, bugün, şu an ne yaptığımızı sorgulamaya geldiğinde iş, konuyu değiştiririz.

Niye?

Oysa geçmişi tamir etmenin yolları da, geleceği kuracak olan da ŞİMDİ'nin içinde...

***

Geçmiş ve gelecekle oyalanıp dururken unutuyoruz: Gelecek, biz ŞİMDİ'nin gücünü fark etmez isek, hep, her zaman ve maalesef

***

söz etmiyorum,anlıyorsunuz, değil mi?Zaten sosyal medya canımıza okudu."Anı yaşamak" beş altı yıl öncesine kadarhâline sokulmuştu.Şimdi olay sadeceye bağlandı.Yiyor, içiyor, fotosunu sosyal medyaya koyuyorsun; sonra aynı berbat hayatına devam ediyorsun...Ne olur, kurtulalım şu hapishaneden...Yiyelim, içelim, tat insan için var, tamam amaSöyleyin...

***

ŞİMDİ'nin gücünden bahsediyorum ben...Hayatımızın özünden...Bu kadar net!

***

Son günlerdeyapılan TV tartışmalarını izlerkenbazı profesörler, bazı medyacılar, bazıyorumcular beni şaşkınlığa sürüklüyor.Dünya üzerindeki bir buçuk milyar Katolik'in Türkiye 'den, hatta İznik 'ten haberdar olacağını söyleyen rektör mesela...Üç milyar Hıristiyan'ın dikkatinin üzerimizde olduğunu söyleyen profesör mesela...Arkadaşlar iyi, güzel de...Mesela Protestanlar Papa 'yı bir taraflarına takmazlar, Ortodokslar için Papa dini değil, siyasi bir rakip...Bunları bilin artık...Bir buçuk milyar Katolik denen şey bir istatistiki olgudur.Sosyal gerçeğe gelince...Son 50 yılda inanç kaybının en yoğun olduğu nüfusun Katolikler olduğunu bilmiyor musunuz?

***

Mutlak tavsiyemdir...İsmihan Şimşek'inadlı yenikitabından söz ediyorum.Yayınları'ndan çıktı.