"Davranışlarımızın yüce yargıcı"ndan söz ediyordu bir kitabında...

Tam kendimizi bir şey sanıp saçmalayacakken...

İçimizde güçlü bir sesin "bize sayısız insandan biri olduğumuzu hatırlatması"ndan bahsediyordu...

Hangi kitabında?

"Doğamızın İyilik Melekleri" adlı kitabıydı sanırım...

Artık bu kitaba ve ötekilere nasıl bakar, o cümleleri nasıl değerlendiririz, bilemiyorum...

***

Buruk bir bulantı sarıyor içimi...Öfke de elbette...Yukarıda düşüncelerinden bahsettiğimbir koltukta...Ve tam karşısında İsrail ajanı, istihbaratçı, seçkinler arası teşkilatlanmacı ve "pedofili adası" mucidi Epstein...Gülüşüyorlar...Tam o sırada küçük bir kız sesi işitiliyor.

***

Biz içeride uyuşturucu, bahis, casusluk ile ilgili bir takım seri gözaltılar ve tutuklamalara odaklanmışken... Batı dünyası Epstein belgelerine odaklandı, farkındasınızdır.Artık gerçeklerin saklanacak hali kalmadı...hava aynı tutulmaya çalışılıyor.Lakin ""ın müthiş bir aydınlanmanın eşiğinde olduğunu iddia edenler var ki, haksız değiller.ağırbasmaya başlıyor çünkü...Bu çok kritik ve anlamlı bir eşik.

***

Bizim sosyal medya kullanıcıları böyle şeyleri derinlemesine görüp değerlendirmeye yabancılar...

Ana akım medya mı?

Geçelim...

Ama işin gerçeği şu...

Basit bir pedofili (ve şantaj) çetesiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünmek yanıltıcı olabilir.

Yeni açılan belgelere ve isimlere, tiplere dikkatle bakın...

Birbirine taban tabana karşıt oldukları bildiğimizi sandığımız insanların Epstein'ın yanıbaşında "akraba" gibi hizaya girmelerine bakın...

Ne oluyoruz?

Kim bunlar?

Hepsi tek bir "soy" mu?

Karanlık bir soy...

Siyonizm bu işin neresinde?

Baştan öğrenmemiz gereken çok şey var!

***



NOT DEFTERİ

Geleceği çözmek için geçmişi kurtarmalıyız. O halde basit kuralım şudur: Bir ağacı kestiğinizde, ondan yaptığınız şey en az kestiğiniz şey kadar mucizevi olmalıdır. (RICHARD POWERS / Overstory)