Tam bu günlerde...
Astrologlar usandırır.
Politikacılar apaçık olan hakkında bile bir süre susar...
Medyacılar lafı dolandırır...
Ve yeni yıl üzerine coşkulu atıp tutmaları durdurmayı bilim insanları üstlenir...
Epidemiyologlar buna başladılar bile: "2026 halk sağlığı için tehditlerle dolu ama siyaset ve sosyal medya bu tehlikeleri gizlemeye çalışacak."
Bak sen şu salgın hastalık uzmanlarına!
***
İnsan içinden soruyor: Gerçek bir salgının tohumları ekilmeye mi başlandı?
Ama böyle dümdüz sorulunca salgın hastalık uzmanları lafı dolandırmaya başlıyorlar: "Hayır, mesela kızamık tekrar yaygınlaşma eğilimi gösteriyor, falan filan..."
***
Kaçar mı?
Elbette "küresel ısınma"
konusu da hep tezgahın baş köşesinde...
Şöyle yazılar çıkıyor global medyada: "Yılbaşında dilek tuttunuz, eğlendiniz, hayallere kapıldınız ama şunu unutmayın; 2026'da sıcaklık küre çapında 1,5 derece yükselecek ve bu durum hep sözü edilen kırılma noktası olabilir."
Kuzey yarımkürenin bazı bölgelerinin bundan böyle kuraklığa teslim olacağını söyleyenler de var.
Tabii şu soruyu açıktan tartışmak neredeyse yasak: Küresel ısınma tezleri büyük politik ve sosyal dönüşümler için bir altlık ve bahane mi?
***
Her şey bir yana şu çok açık...
2026'da durmadan "Yapay Zeka"yı konuşacağız...
İş hayatında, üretim ve tüketimde, eğitimde, hayat tarzımızda, her yerde hesaplaşacağız bu icatla...
Bir iki ay daha olayı "yahu artık sosyal medyada gerçek hayvan videosu kalmadı, hepsi yapay zeka ürünü
" gibisinden yakınmalarla
idare ederiz ama bundan sonrası
eğlencelik değil, tersine çok ciddi...
***
Şu halimizi de unutacak değilim...
"Uyduruk bir takvim üzerinden bir gecede nereden nereye geçiyoruz Allah aşkına?"
diye ne kadar
yazarsam yazayım, bilirim ki...
Okurlarım da, ben de malum duyguya kapılmaktan kendimizi yine de alamayız...
Nedir o?
"Yeni yılda yeni ben"
duygusu...
Olur mu acaba?
Hele bazılarında "kökten değişme"
arzusu patlak veriverir.
Hemen Şubat ayında sönecek türden bir arzu...
***
Geçen gün bir haber tesadüfen dikkatimi çekti...
Aralık başında spor salonlarına yazılanlar ve diyete başlayanlar artıyormuş...
2026'da sağlıklı olmayı istiyorlarmış çünkü...
Ben de diyorum ki...
Şu "sağlıklı"
olmak dediğimiz şey gerçekte nedir, ne anlama gelir?
Sağlığın parayla, insan ilişkileriyle ve sosyal ortamla güçlü bağını mesela, en baştan düşünsek mi?