Buyurun bakalım! Orası burası siyah çizgiyle kapatılmış bir belge daha çıktı...
Gönderici ismi gizlenen bir e-postadan öğreniyoruz ki, Epstein, Bill Gates'e "Yoksul insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?" diye sormuş...
Gönderici şunu da ekliyor: "Bu konu üzerinde çok düşündüm ve bir cevabım var. Ne zaman görüşebiliriz?"
Artık bu olay üzerinde daha kapsamlı düşünme zamanımız gelmedi mi?
***Geçen gün "Epstein, Gates ve pandemi planı" üzerine iki satır karaladım; tıp doktoru olduğu havası atan bazı X hesapları saldırmaya başladı.
***Yeni bir yapay zekâ uygulamasının reklamı sürekli önüme düşmeye başladı...
***Sıkıntılarımızı bile dijital algoritmalar tarif edecekse, ihtiyaçlarımızı gidermeyi biz değil yapay zekâ bilecekse...
***Yapay zekâ üzerine bugünlerde çıkan kitaplar biraz hoppa bir dille kaleme alınıyor ve teknolojinin başlangıç günlerine şöyle bir değinip geçiyor.
***1956 yılındaki "Dartmouth College Konferansı"nda "insanın bütün zekâ özelliklerinin taklit edileceği bir makine üretme"ye karar veriliyor.
***Eski notlarımdan biri karşıma çıktı geçen gün...
***Sevgiden yerli yersiz ne çok söz ediyoruz!