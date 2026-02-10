Zihinlerimiz çok pis bir saldırı altında...

Epstein ile ilgili binlerce belge yayınlanıyor; hepsi şoke edici, hepsi çok düşündürücü şeyler...

Ama dikkat ediyorsunuz, değil mi?

Belgelerdeki somut suç bağlantıları karartılıyor.

Ve ne tuhaf ki, Amerikan Adalet Bakanlığı dâhil kimse bu belgelerle ne yapılacağı konusunda açık bir tutum takınmıyor.

***

Şimdi bir debaşlandı...Mesele Trump ile Epstein 'i yan yana gösteren görüntülerin çoğu yapay zekâyla hazırlanmış...Bir süre sonra ne olacak?Bunların sahte olduğu anlaşılacak...Söyleyeyim...Çok ama çok uyanık olmak gereken günlerdeyiz...

***

(belki inananlar tam burada "şecere" demeliler!) şu anda bile bin türlü yolla zihnimizle oynuyor.olduğu duygusunu yaymaya çalışıyor...

***

Bir anlığına duruptürü tartışmaları bir kenara bırakın...O zaman anlayacaksınız ki...Sapkın bağlar veya iktidar çıkarları için birbirine sımsıkı bağlı birdan söz ediyoruz...

***

Gates ve Epstein'in"uydurulmuş" bilgi falan değil, en sağlam delillerden biri.Peki bu belgeler karşısındaşu ana kadar en azından hayretini bildirdi?Birini olsun bilen, duyan var mı?

***

Epstein ve Gates'in dünya çapında bir salgın hakkında haberleşmeye başladıkları yıl 2017...

Bazı uçakların bir pandemi tatbikatı çerçevesinde Batı'nın önemli havalimanlarında birkaç saat karantinaya alındıkları yıl 2018...

Gates geçen gün demiş ki: "Epstein'i tanımış olmaktan pişmanlık duyuyorum..."

Bu mu yani?

Bu kadar mı?

***



NOT DEFTERİ

Dünyanın durumu yılana benzer, dokununca yumuşak gelir, fakat zehiri öldürür. (BÜLENT AKYÜREK / İçinizdeki Öküze Oha Deyin)