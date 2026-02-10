Zihinlerimiz çok pis bir saldırı altında...
Epstein ile ilgili binlerce belge yayınlanıyor; hepsi şoke edici, hepsi çok düşündürücü şeyler...
Ama dikkat ediyorsunuz, değil mi?
Belgelerdeki somut suç bağlantıları karartılıyor.
Ve ne tuhaf ki, Amerikan Adalet Bakanlığı dâhil kimse bu belgelerle ne yapılacağı konusunda açık bir tutum takınmıyor.
***Şimdi bir de sosyal medyaya sahte videolar boca edilmeye başlandı...
***Şeytani bir şebeke (belki inananlar tam burada "şecere" demeliler!) şu anda bile bin türlü yolla zihnimizle oynuyor.
***Bir anlığına durup "Mossad mı vardı Epstein'in arkasında, yoksa CIA'mi?" türü tartışmaları bir kenara bırakın...
***Hele şu pandemi konusu...
***
Epstein ve Gates'in dünya çapında bir salgın hakkında haberleşmeye başladıkları yıl 2017...
Bazı uçakların bir pandemi tatbikatı çerçevesinde Batı'nın önemli havalimanlarında birkaç saat karantinaya alındıkları yıl 2018...
Gates geçen gün demiş ki: "Epstein'i tanımış olmaktan pişmanlık duyuyorum..."
Bu mu yani?
Bu kadar mı?
***
NOT DEFTERİ
Dünyanın durumu yılana benzer, dokununca yumuşak gelir, fakat zehiri öldürür. (BÜLENT AKYÜREK / İçinizdeki Öküze Oha Deyin)